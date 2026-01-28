Sukob iz Tuzle dobiva nastavak: Odvjetnici osporavaju pritvor navijačima Hajduka

Odvjetnici četrnaest navijača Hajduka žalit će se na odluku Općinskoga suda u Živinicama koji im je odredio tridesetodnevni pritvor zbog napada na pripadnike navijačke skupine Crvene zvezde u subotu navečer nedaleko Tuzle, u kojoj je zabilježen još jedan incident povezan s ovim nasiljem.

"U svakom slučaju uložit ćemo žalbu na odluku suda", rekao je za HINA-u odvjetnik Mirko Lekić.

On s još nekoliko kolega zastupa navijače Hajduka kojima je Općinski sud u Živinicama odredio 30-dnevno zadržavanje u pritvoru. Njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine.

Odvjetnik Lekić dodao je kako prvostupanjsku odluku suda još nisu dobili, no da su doznali iz medija da je donesena.

Po njegovim riječima, žalba se podnosi Kaznenome odjelu istoga suda koji je donio prvostupanjsku odluku o pritvoru. Nakon toga će odvjetnici razmotriti i druge mjere budući Tužiteljstvo Tuzlanske županije po Lekićevim riječima još nije utvrdilo jasnu kvalifikaciju događaja u subotu kada su navijači Hajduka napali simpatizere Crvene zvezde. Tom prigodom su teže ozlijeđene četiri osobe, kao i jedan policajac.

Najteže ozlijeđeni smješteni su u Sveučilišnom kliničkom centru u Tuzli, gdje se tijekom protekle noći zbio jedan šovinistički ispad.

Na ogradi bolnice postavljen je transparent "dobrodošli ustaše i četnici islamske vjeroispovijesti, večeras se sunetite".

Policija je ubrzo privela dvije mlađe osobe iz Tuzle koji se sumnjiče za ‘izazivanje nacionalne i vjerske mržnje’.

