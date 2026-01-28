Bivši predsjednik Hajduka pod istragom DORH-a zbog utaje poreza?

Bivši predsjednik HNK Hajduka i VK Juga Lukša Jakobušić pod istragom je DORH-a zbog utaje poreza, doznaje Jutarnji.

Naime, kako navode s tog portala, Dubrovačko općinsko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv troje državljana Republike Hrvatske, jednog u dobi od 57 godina i dvoje u dobi od 50 godina, odnosno bivšeg predsjednika Juga (i Hajduka) Lukše Jakobušića, aktualnog predsjednika VK Juga Tomislava Dumančića te sportskog direktora kluba Ognjena Kržića.

Kaznena prijava protiv trojice dubrovačkih sportskih moćnika podignuta je još u listopadu 2022., a sada je sud donio odluku o provedbi istrage. Sumnjiči ih se da su u razdoblju od 30. srpnja 2015. do siječnja 2022. utajili porez.

"Sumnja se da su u navedenom razdoblju, na štetu proračuna, samo poreznu obvezu udruge na dohodak i prirez umanjili za ukupno čak 462.503,69 eura. Osim toga, navodi tužiteljstvo, nisu obračunali i uplatili doprinose iz plaće za mirovinsko osiguranje u ukupnom iznosu od 444.469,31 eura, kao ni doprinose za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 376.211,83 eura. Na taj način su, prema optužbi, oštetili državu za ukupno gotovo 1,3 milijuna eura", stoji u tekstu Jutarnjeg.

Budući da se slučaj vuče iz 2022., to znači da je Jakobušić imao kaznenu prijavu za utaju poreza u trenutku kada je bio predsjednik Hajduka, što je on tada i komentirao.

"Već neko vrijeme upoznat sam s izvidima Županijskog odvjetništva koji traju već gotovo godinu dana. U formalno-pravnom smislu ne vodi se nikakav kazneni postupak, već se provode izvidi zbog sumnji na određene knjigovodstvene nepravilnosti oko isplata i obračuna plaća u Vaterpolskom klubu Jug", izjavio je 2023. Jakobušić, prenosi Jutarnji.

