Španjolski novinar bijesan oko odluke o Modriću: 'Jadnik nas je molio'

Luka Modrić nakon prošle sezone napustio je Real Madrid. Prvu polusezonu u Milanu odigrao je odlično, a kako Realu ide poprilično loše, mnogi navijači, ali i novinari koji prate klub žale za hrvatskim kapetanom.

Tomas Roncero, novinar španjolskog AS-a, otkrio je kako je Modrićev plan bio ostati još godinu dana u Realu te se onda oprostiti od karijere nakon Svjetskog prvenstva. On itekako žali za Modrićem. "Jadnik nas je doslovno molio da mu damo još jednu godinu ugovora kako bi posljednju sezonu odigrao u omiljenom klubu, a zatim se umirovio na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom", navodi Roncero.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"A onda netko, ne znam tko u sportskom odjelu kluba ili kako se već to naziva i kako se već zove čovjek koji donosi odluke, kaže mu 'ne' jer ima 40 godina. A mi se kladili na Ardu Gülera. Na Gülera. Na prokletog Ardu Gülera", navodi bijesni Roncero.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreće Euro! Naši su reprezentativci stigli: 'Idemo kao i prošle godine'