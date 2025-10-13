Novi udarac za Tudorovu momčad: Brazilski stoper mora na operaciju koljena!
Prema pisanju talijanskog tiska, njegov izostanak ovaj put bi mogao trajati mjesec dana.
Branič Juventusa Brazilac Gleison Bremer operirat će lijevo koljeno zbog kojeg je već prošle sezone pauzirao nekoliko mjeseci, objavio je torinski klub u ponedjeljak.
"U ponedjeljak ujutro Gleison Bremer se konzultirao se s dr. Sonnery-Cottetom u Lyonu koji je utvrdio da je zadobio ozljedu medijalnog meniskusa lijevog koljena, što zahtijeva hitnu operaciju", navodi Juventus u priopćenju.
Brazilski branič vraća se ove sezone nakon teške ozljede istog lijevog koljena zbog koje je prošle godine u listopadu morao završiti sezonu.
Trener Juventusa Igor Tudor je već ostao i bez drugog braniča Kolumbijca Juana Cabala koji je ozlijedio desno bedro u utakmici protiv Villarreala u Ligi prvaka. Njegov izostanak mogao bi trajati mjesec i pol.
Juventus je peti u talijanskoj ligi s 12 bodova uoči nedjeljnog susreta protiv Coma.
