Legendarni trener Milana izjavom 'bocnuo' hrvatskog kolegu: Evo koga želi na klupi Juventusa!

Legendarni talijanski strateg Arrigo Sacchi, čovjek koji je zauvijek promijenio nogomet s revolucionarnim Milanom 80-ih, ponovno je izazvao buru u Italiji. Ovoga puta – porukom koja bi mogla zasmetati Igoru Tudoru. Sacchi je javno poručio da bi Zinedine Zidane trebao preuzeti torinski klub.

'Njegov Real Madrid bio je stroj ljepote – igrao je hrabro, napadački, s idejom. Pitam se zašto trener koji je stvorio takvu nogometnu čaroliju danas ne vodi nijedan klub?” napisao je Sacchi u svojoj kolumni za Gazzettu dello Sport.

Sacchi smatra kako bi Zidane bio savršen izbor za Juventus, i to ne iz nostalgije, već iz nogometne logike. Francuz je u Torinu proveo pet godina kao igrač, osvojio dvije titule Serie A, i ondje postavio temelje svoje briljantne karijere pod vodstvom Marcella Lippija.

'Bio je šampion u crno-bijelom dresu, imao je velikog učitelja u Lippiju. Zašto ga onda ne vidjeti na klupi Juventusa? Zidane vjeruje u napadački nogomet, timski duh i kreativnost – nogometu bi njegov povratak dao novu ljepotu,' dodao je Sacchi.

Podsjetimo, Zidane je s Real Madridom osvojio sve – tri Lige prvaka, dvije La Lige, 11 trofeja u pet sezona i zacementirao status jednog od najuspješnijih trenera modernog doba. Od odlaska iz Madrida 2021. odbio je brojne ponude, među njima i PSG, jer navodno čeka pravu priliku onu da jednog dana preuzme francusku reprezentaciju.

Ipak, Sacchi smatra da je idealan trenutak upravo sada:

'Juventusu treba Zidane. On bi vratio eleganciju i ponos klubu koji ga je oblikovao.'

