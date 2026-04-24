NAJGORI U POVIJESTI? /

Navijači Reala su bijesni! Evo kako izgleda novi dres Kraljeva za sljedeću sezonu

Navijači Reala su bijesni! Evo kako izgleda novi dres Kraljeva za sljedeću sezonu
Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Na društvenim mrežama kritike su brze i oštre prema Realu iz Madrida

24.4.2026.
8:10
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

U trenutku kada sezona za Real Madrid poprima razočaravajući epilog, bez osvojenog trofeja i s velikim zaostatkom za FC Barcelona u utrci za naslov La Liga, među navijačima se otvorila nova tema nezadovoljstva. Društvenim mrežama proširile su se fotografije navodnog domaćeg dresa za sezonu 2026./27., a reakcije su mahom negativne.

 

 

Iako dres zadržava prepoznatljivu bijelu bazu, Adidas je, prema dostupnim slikama, posegnuo za odvažnijim detaljima. Tri pruge na ramenima navodno su u crvenoj boji, dok ovratnik i rukavi kombiniraju crne i zelene tonove. Upravo ta kombinacija izazvala je najviše prijepora.

Na društvenim mrežama kritike su brze i oštre. Dio navijača dizajn naziva jednim od najlošijih u klupskoj povijesti, ističući kako crveni elementi narušavaju tradicionalni identitet. Pojedini komentari idu i korak dalje, uspoređujući izgled s dresovima drugih ekipa, poput SL Benfica ili čak meksičke reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako će Real odgovoriti na bijeg Barcelone? Evo što je rekao strateg Kraljeva

