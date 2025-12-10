Novi dres Vatrenih izazvao tektonske potrese: 'Kakvo smeće, ne želimo biti kao Srbija'

Portal Footy Headlines specijaliziran za objavu službeno nepotvrđenih nogometnih dresova uoči velikih natjecanja, krajem studenog objavio je prve fotografije novih dresova hrvatske nogometne reprezentacije koji bi trebali biti nošeni na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, a upravo ti, još uvijek nepotvrđeni dresovi od strane HNS-a i proizvođača, izazvali su kontroverze, uzburkali duhove, zapalili društvene mreže jer dijelomično izgledaju kao navijačka srpska majica.

Inače, ovaj dizajn bit će posljednji u suradnji s Nikeom, prije nego što Adidas preuzme opremu hrvatske reprezentacije nakon SP-a. Objavljene slike izazvale su snažne reakcije među navijačima. Dok je klasični crveno-bijeli domaći dres uglavnom dobro prihvaćen, plava varijanta privlači mnogo kritika, osobito zbog dizajna poleđine, koji je prema mišljenju dijela navijača sličan dresovima Srbije ili Rusije, što je dodatno izazvalo polemike.

"Smeće. Poleđina dresa ima srpske boje", napisao je jedan korisnik društvenih mreža na ovu temu. Drugi je dodao:

"Ne sviđa mi se. Manji kockice su lijepe, ali mrzim blijedu i dugu okomitu bijelu traku u sredini. Jedva čekam vidjeti što Adidas može učiniti".

Treći je istaknuo:

"Ovo sigurno neće biti prodavan dres".

Neki korisnici društvenih mreža smatraju:

"Kao da su namjerno to učinili, mi ne želimo imati dresova kao Srbija".

I dok se čeka potvrda je li zaista riječ o kombinacijama koji će izabranici Zlatka Dalića nositi sljedećeg ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku, simpatizeri za sada nisu impresionirani.

Vrijedi spomenuti kako će hrvatska nogometna reprezentacija na SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

