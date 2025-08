Nova sramota HNL-a! Hrvatski prvak poražen je od pete momčadi irskog prvenstva

Treća runda kvalifikacija za Europsku ligu

Rijeka - Shelbourne

1:2

(56' Janković (11m)/58' Bone 70' Martin)

Sastavi:

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Janković, Gojak, Butić, Ndockyt - Jurić

Shelbourne: Speel - Ledwige, Bone, Barrett, Mbeng- Norris, Lunney, Wood - Boyd, Mcinroy, Odubeko

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1-2 (0-0) u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige odigranoj u srijedu na Rujevici te će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u zadnje pretkolo ovog natjecanja.

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a prekoret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

Radomir Đalović je imao oslabljen kadar za prvi dvoboj s aktualnim irskim prvakom, jer su Toni Fruk i Gabrijel Rukavina bili kažnjeni zbog crvenih kartona koje su zaradili u uzvratnom dvoboju protiv Ludogoreca.

Tako je Ante Matej Jurić dobio priliku započeti dvoboj u vrhu napada, a 19-godišnji Šimun Butić je zauzeo mjesto u ofenzivnom dijelu veznog reda.

Očekivano, trener Shelbournea Joey O'Brien je svoju momčad postavio u čvrstu defenzivnu formaciju, s dva obrambena bloka. Kroz takvu postavu riječki nogometaši nisu često uspijevali naći prolaze prema opasnoj zoni, iako su imali loptu gotovo dvije trećine vremena u posjedu.

Tako je prošlo 20 minuta utakmice bez pokušaja udarca.

U 22. minuti je Rijeka prvi put došla u priliku zaprijetiti gostujućem vrataru. Ante Oreč je u tranziciji doveo loptu do Amera Gojaka, koji je pucao prizemno sa 18 metara, ali je Wessel Speel to lakoćom obranio.

Opasniji je bio pokušaj Nike Jankovića u 26. minuti, koji je s ruba kaznenog prostora iskosa s lijeve strane gađao u bliži kut, ali je gostujući vratar bio dobro postavljen.

Gosti nisu pokušavali napraviti ništa prema naprijed pa je Martin Zlomislić ostao nezaposlen u prvom poluvremenu, a Rijeci je za novu prijetnju trebalo više od 20 minute. U sučevom dodatku ponovno je Niko Janković pucao, gađajući donji desni kut s više od 20 metara, ali se Speel ispužio i odbio loptu u korner.

Đalović je na početku drugog poluvremena odlučio zamijeniti ozlijeđenog stopera Antu Majstorovića Anelom Husićem, a umjesto Mladena Devetka je na lijevi bok došao Litavac Justas Lasickas.

Deset minuta je prošlo bez uzbuđenja, da bi Rijeka visokim pritiskom na gostujućeg vratara došla do kaznenog udarca. Pogriješio je Speel, Ndockyt je bio dovoljno blizu da krene po loptu, a nizozemskom vrataru nije ostalo drugo nego da ga sruši u kaznenom prostoru. Španjolski sudac Ricardo de Burgos bez zadrške je dosudio kazneni udarac.

Niko Janković je bio izvođač i mirno je poslao loptu u mrežu po sredini gola i u 56. minuti Rijeka je povela.

Kad se očekivalo da će to biti poticaj novim napadima domaće momčadi, da će uslijediti opsada irskog gola, dogodilo se upravo suprotno.

Samo dvije minute je momčad Radomira Đalovića bila u prednosti, a irski prvak je iz prvog udarca došao do izjednačenja. Nakon kratko izvedenog udarca iz kuta i ubačaja s desne strane, riječki vratar Martin Zlomislić zabio se u suigrača u petercu, a nakon izrađene akcije Sam Bone je iz neposredne blizine glavom zakucao loptu pod gredu.

Riječani su pokušali dalekometnim udarcima doći do novog pogotka. U 63. minuti je precizan bio Justas Lasickas, ali je loptu ispod grede u korner izbio gostujući vratar.

Nisu ni gosti bili bez prijetnje. Centimetri su dijelili Johna Martina od pogotka u 65. minuti, kad je lopte prohujala pokraj desnog gornjeg kuta riječkog gola.

Radomir Đalović je u 69. minuti poslao dvojicu svježih napadača na teren, Duju Čopa i Luku Menala, da bi samo minutu poslije gosti šokirali domaću momčad i više od 6000 riječkih navijača na Rujevici.

Ponovno je odličan bio ubačaj s desne strane, a uputio ga je Harry Wood. Na pravom mjestu je bio John Martin i glavom smjestio loptu u gornji lijevi kut, što je Zlomislić samo ispratio pogledom.

Riječani su u preostalom vremenu pokušavali stvoriti situacije za izjednačenje, ali do njega nisu došli. Najizglednijom se pokazala situacija na samom kraju dvoboja, kad je udarac Stjepana Radeljića u kaznenom prostoru rukom blokirao gostujući branič, ali su provjerom u VAR sobi procijenili da se nije radilo o kažnjivom igranju rukom, nakon čega je sudac de Burgos označio kraj utakmice.

Tako je nastavljeno "prokletstvo" Radomira Đalovića na riječkoj klupi u europskim utakmicama. Naime, crnogorskom stručnjaku je ovo bio šesti europski dvoboj u europskim natjecanjima, a još uvijek nema pobjedu. Učinak su mu dva remija i četiri poraza, uz gol razliku 3-13.

Nova prilika za prekid tog crnog niza je već za šest dana. Uzvrat u Dublinu je na rasporedu u utorak, 12. kolovoza (20.45 sati).

Kronologija

90+5' - Kraj utakmice! HNL je doživio novu sramotu. Rijeka je na domaćem terenu izgubila od irskog Shelbournea.

90+3' - Gužva u šesnaestercu Shelbournea, Radeljić je pucao, a to je blokirano rukom, ali uz tijelo.

90+2 - Prilika je bila za Dantasa, ali njegov je udarac blokiran.

90' - Još tri minute ima Rijeka vremena da izbjegne sramotu.

89' - Ubačaj Menala prošao je sve, nitko to nije uspio skrenuti u mrežu.

86' - McInroy izlazi iz igre, a ulazi Mark Coyle. Milan Mbeng također izlazi, a ušao je Sean Gannon.

82' - Glavom je pokušao Menalo nakon ubačaja Oreča, ali lak posao za Speela.

80' - Rijeka ne može stvoriti opasnu šansu. Irci su se zatvorili, kradu vrijeme i na pragu su čuda.

77' - Promjena i kod Shelbournea. Harry Wood izlazi, a ulazi Elis Chapman.

75' - Dominik Jankov posljednja je promjena Đalovića. Ulazi umjesto Butića.

Šok na Rujevici! Shelbourne je preokrenuo

70' - GOOOOOL! Shelbourne vodi. Kavez je u deliriju! Wood je krasno ubacio, a nečuvani John Martin glavom pogađa za prekret irskog prvaka.

69' - Dvostruka promjena kod Rijeke. Ulaze Duje Čop i Luka Menalo. Iz igre izlaze Ante Matej Jurić i Amer Gojak.

65' - Martin je opalio bombu s 25 metara i to nije bilo daleko.

62' - Lasickas silovito puca iz daljine, a ispod grede to vadi Speel. Gledamo vatromer na Rujevici.

Irci se odmah vraćaju golom Bonea

60' - Nevjerojatno, Rijeka se mučila da konačno zabije gol, a onda su primili odmah u sljedećem napadu nakon prve opasnosti pred golom.

58' - GOOOOOOL! Irci se odmah vraćaju. Zabili su nakon kornera, ali gol se provjerava. Gol je priznat. Sam Bone je zabio nakon što mu je glavom loptu prenio McInroy.

Rijeka zabija nakon poklonjenog jedanaesterca nizozemskog vratara

56' - GOOOOOL! Niko Janković zabija za Rijeku s bijele točke! Janković mirno po sredini gola.

55' - Jedanaesterac za Rijeku! Poigravao se nizozemski vratar, pritisnuo ga je Ndockyt i Speel ga je srušio.

52' - Sve je isto i u drugom dijelu. Rijeka ne preuzima rizik, a Irci zadovoljno drže nulu.

46' - Jednu zamjenu napravili su i gosti. Daniel Kelly je ušao umjesto Ademipa Odubeka.

46' - Anel Husić će ući umjesto Ante Majstorovića. Majstorović osjeća posljedice kontakta iz prve minute kada je možda ostao i bez zuba. Ulazi i Justas Lasickas umjesto Devetka.

U prvom poluvremenu sastali su se, kako je to jednom prilikom rekao Zoran Zekić, Neću i Nemogu. Rijeka apsolutno dominira posjedom, ali nije bilo izrađenih prilika, tek pokoji udarac iz daljine. Shelbourne s druge strane nema nikakve ofenzivne namjere i jako su zadovoljni s ovih 0:0.

45+6' - Kraj prvog dijela.

45+2' - Dobar udarac Jankovića s 20-ak metara brani Speel. Najopasniji pokušaj Riječana do sada.

45' - U prvom dijelu će se igrati još pet minuta.

42' - Butić puca daleko iznad gola što je oduševilo stotinjak Irskih navijača u kavezu Rujevice.

39' - Sada, za promjenu, Shelbourne ima posjed što je izazvalo prve zvižduke Rujevice.

31' - Na isteku 30. minute Armada je razvila transparent u čast Oluje uz pjesmu Moja domovina.

26' - Janković je pucao snažno s ruba kaznenog prostora iskosa, ali točno u Speela. Udarcu je prethodio opasan ubačaj Oreča.

22' - Prvi udarac je uputio Amer Gojak s 20-ak metara. Nizozemac Speel je to lako obranio.

18' - Mora mijenjati Shelbourne. Devetka Sean Boyd mora izaći. Ulazi John Martin.

17' - Riječani su najopasniji preko bekova Oreča i Devetka, a svaki ubačaj su Irci uspješno zaustavili i odmah dugom loptom tražili napadača Boyda. Od njih danas nećemo vidjeti puno kombinatorike.

13' - Rijeka zasad prijeti samo preko ubačaja s krila, ali s time nemaju problema Irci.

8' - Prvi opasniji napad Rijeke. Oreč je ubacio s desne strane, ali preskočila je ta lopta Jurića.

5' - Majstorović se vratio u igru, stradala je usnica, ali sve će biti u redu s riječkim stoperom.

2' - U prvoj akciji Iraca je Majstorović dobio nezgodan udarac u skoku, ukazuje mu se pomoć.

1' - Počela je utakmica na Rujevici! Sretno Rijeci.

- Utakmica kreće za 15 minuta. Rijeka je veliki favorit, kladionice im daju kvotu 1,25 na pobjedu. Utakmicu sudi Španjolac De Burgos.

- Ante Matej Jurić, ovosezonsko pojačanje dobilo je priliku pred Čopom u vrhu napada. Odigrao je do sada 10 minuta u Razgradu i pola sata protiv Slavena kada je zabio prvijenac za Rijeku. Iza njega će biti Gojak, Butić i Ndockyt, a mjesto u sredini su zadržali Dantas i Janković koji je bio upitan. Obrana je nepromijenjena.

Najava

Rijeka nakon ispadanja od Ludogoreca traži sreću u drugim UEFA-inim natjecanjima. Kao prvak Hrvatske nastupit će u trećem pretkolu Europske lige protiv irskog prvaka Shelbournea.

U slučaju prolaska, Rijeka bi osigurala europsku jesen jer bi sigurno imali minimalno ligašku fazu Konferencijske lige. Rijeka će morati biti bez ključnog i najboljeg igrača Tonija Fruka zbog crvenog kartona, a iz istog razloga ne mogu računati na Gabrijela Rukavinu. Zbog ozljeda su upitna još dva prvotimca, Niko Janković i Dejan Petrovič

Shelbourne je na petom mjestu irskog prvenstva nakon 26 kola (igraju sezonu od ožujka do studenog) i teško će obraniti naslov jer za vodećim Shamrockom zaostaju 14 bodova. U drugom pretkolu Lige prvaka izbacio ih je Qarabag s ukupnih 4:0, a prije toga su uspješno savladali Linfield s ukupnih 2:1.

