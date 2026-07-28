Nova promjena nogometnih pravila: Evo što će testirati Englezi

Od ove sezone svi ljubitelji engleskog nogometa imat će priliku vidjeti novo pravilo na djelu.

Engleski nogometni savez objavio je, naime, da nakon odobrenja Međunarodnog odbora nogometnih saveza (IFAB) počinje testiranje mjere prema kojoj će momčad privremeno ostati s igračem manje ako njihov vratar zatraži liječničku pomoć zbog ozljede. Ova ideja dolazi nakon što je na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu donesena druga mjera prema kojoj ozlijeđeni igrač mora napustiti teren, osim ako je riječ o vrataru. Cilj je, dakle, smanjiti broj taktičkih prekida koje bi vratari mogli izazivati.

Prema novom pravilu, koje ulazi u probnu fazu, ako se igra zaustavi zbog ozljede vratara, trener će morati odrediti jednog igrača koji će izaći iz igre na minutu, odnosno onoliko koliko bi s terena izbivao vratar da nije riječ o vrataru.

Treneri će imati deset sekundi za odluku o tome koji igrač privremeno napušta teren. Pravilo uključuje i iznimke radi zaštite igrača pa momčad neće biti kažnjena ako je vratar ozlijeđen u sudaru s drugim igračem, ako krvari ili ako mu je potrebna pomoć nakon što je nad njim napravljen prekršaj za koji je dosuđen slobodan udarac.

Ostale promjene

Osim pravila o vratarima, u sezoni 2026./27. uvode se i dodatne mjere za povećanje efektivnog vremena igre. Suci će koristiti odbrojavanje od pet sekundi kako bi upozorili igrače koji odugovlače s izvođenjem auta ili gol-auta, a uvodi se i stroži nadzor nad izmjenama, koje će se sada morati obaviti u roku od deset sekundi.

Iako ova ideja ima kritičare, čelni ljudi smatraju da je trenutačni sustav neodrživ te da će ove promjene podići nogomet na višu razinu. Engleski nogometni savez u suradnji s IFAB-om detaljno će pratiti primjenu novih pravila tijekom sezone 2026./27., a nakon toga donijet će odluku o njihovoj trajnoj primjeni. Konačni je cilj destimulirati glumljenje ozljeda i osigurati bržu i pravedniju igru, s manje prekida zbog nesportskog ponašanja.