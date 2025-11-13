Norveška na korak od SP-a, Nigerija kroz dramu izborila finale dodatnih kvalifikacija

Nogometaši Norveške stigli su na milimetar od plasmana na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi još jednom uvjerljivom pobjedom u skupini I Europske zone kvalifikacija, u Oslu je sa 4-1 bila bolja od Estonije.

Po dva gola za Norvešku postigli su Sorloth (50 52) i Haaland (56, 62), da bi Saarma (64) ublažio poraz Estonije.

Vodeća Norveška sada ima 21 bod, šest više od druge Italije koja ima za odigrati još dva susreta, te razliku pogodaka +29 u odnosu na +10 Italije, pa ju samo još teorija može izbaciti s prvog nastupa na SP u 21. stoljeću. I ta teoretska mogućnost mogla bi biti otklonjena ukoliko Italija kasnije u petak ne svlada Moldaviju u Kišinjevu.

Što se tiče afričke strane kvalifikacija, nogometaši Nigerije ostali su u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi, oni su u polufinalu dodatnih kvalifikacija Afričke zone u Rabatu svladali Gabon sa 4-1 nakon produžetka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Adams je u 78. minuti doveo Nigeriju u vodstvo, ali Lemina je u 89. minuti poravnao na 1-1 te tako odveo dvoboj u dodatnih pola sata.

Ipak, u produžetku je Nigerija opravdala status favorita, Ejuke je u 97. minuti postigao ključni pogodak za 2-1, da bi zatim Osimhen u 102. i 110. minuti postavio konačni rezultat.

Nigerija će u nedjelju u finalu dodatnih kvalifikacija igrati protiv pobjednika susreta Kamerun - DR Kongo koji je na programu kasnije u četvrtak.

Pobjednik dodatnih kvalifikacija izborit će nastup na interkontinentalnim kvalifikacijama koje će se krajem ožujka igrati u Meksiku. Još ranije su nastup na turniru u Meksiku izborili Nova Kaledonija kao druga iz Oceanije i Bolivija kao sedma iz Južne Amerike. Njima će se još pridružiti bolji iz ogleda Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata te dvije reprezentacije iz zone CONCACAF, a od tih šest momčadi dvije će se plasirati na SP.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić dobio nagradu 'Pokaži srce'