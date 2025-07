Veliki transfer trese Englesku: Mlada zvijezda za ogromnu cifru prelazi u ljutog rivala

Veliki transfer potresao je engleski nogomet! Dva velika londonska rivala Arsenal i Chelsea dogovorila su transfer mlade engleske zvijezde, Nonija Maduekea.

Madueke je stigao iz PSV-a u Chelsea prije dvije i pol godine za 35 milijuna eura. 23-godišnjak je briljirao u engleskoj U-21 reprezentaciji, a za Chelsea je igrao s promjenjivim učinkom. Bio je uglavnom u prvih 14-15 igrača, kad nije počinjao utakmice, ulazio bi s klupe, a ponekad bi pokazao svoj ogroman talent.

U dvije i pol sezone u Chelseaju uspio je skupiti ukupno 92 nastupa. Zabio je 20 pogodaka od čega 13 u Premier ligi. Sada prelazi u rivalski klub Arsenal koji će za mladog Engleza iskeširati 52 milijuna funti, javlja Fabrizio Romano.

🚨🔴⚪️ Arsenal and Chelsea have now completed documents exchange for Noni Madueke deal, agreement sealed.



Madueke will undergo his medical over the weekend and then sign five year deal at Arsenal.



£52m deal done, as exclusively revealed yesterday. pic.twitter.com/0LijJBQ4iN