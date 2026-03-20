FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA /

Izrešetan mladi nogometaš (21), privedena poznata pjevačica: 'Pokušavao je učiniti dobro djelo'

×
Foto: olga Yastremska/Alamy/Profimedia

Napad se dogodio u noći s 19. na 20. ožujka u Istanbulu

20.3.2026.
14:20
M.G.
VOYO logo
VOYO logo

U oružanom napadu u Istanbulu ubijen je 21-godišnji turski nogometaš Kubilay Kaan Kundakçı.

Ubojstvo se dogodilo u noći s 19. na 20. ožujka. Mladi sportaš, koji je u Istanbul doputovao kako bi s obitelji proveo blagdane, stradao je dok je pokušavao pomiriti svojeg prijatelja, poznatog repera Vahapa Canbaya, i njegovu bivšu djevojku, popularnu pjevačicu Aleynu Kalaycıoğlu.

Pokušaj pomirenja

Incident se dogodio kada je Kundakçı s reperom Canbayem i još jednim prijateljem stigao ispred glazbenog studija u kojem se nalazila pjevačica Kalaycıoğlu. Prema informacijama iz istrage, Canbay je nedavno prekinuo vezu s pjevačicom te je zamolio Kundakçija, s kojim je Aleyna bila u dobrim odnosima, da mu pomogne u pomirenju. Mladi nogometaš pristao je djelovati kao posrednik u nadi da će izgladiti nesporazum između bivšeg para.

Dok su čekali u automobilu, na mjesto događaja stigla su dva luksuzna vozila s upaljenim rotacijskim svjetlima. Iz jednog od njih izašao je glavni osumnjičenik, identificiran samo inicijalima A. K., te je otvorio vatru na vozilo u kojem su se nalazili Kundakçı i njegovi prijatelji.

Policija privela pjevačicu

U pucnjavi je Kubilay Kaan Kundakçı zadobio teške ozljede. Hitno su ga prevezli u bolnicu, no liječnici mu unatoč svim naporima nisu uspjeli spasiti život. Napadač A. K., za kojeg se sumnja da je novi dečko pjevačice Aleyne Kalaycıoğlu, pobjegao je s mjesta zločina i policija za njim intenzivno traga.

U sklopu istrage, policija je privela Aleynu Kalaycıoğlu na ispitivanje kako bi se utvrdila njezina moguća uloga u događaju. Otac ubijenog mladića, Cemil Kundakçı, u potresnoj izjavi za medije kazao je:

"Moj sin je stradao dok je pokušavao učiniti dobro djelo. Bio je divno, bistro dijete. Tko je napadaču dojavio gdje se oni nalaze? Vjerujem pravdi i tražim da ubojicu mog sina pronađu i kazne."

PjevačicaUbojstvoTurskaOružani NapadIstanbul
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
