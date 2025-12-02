FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVO JE BILO BRZO /

Noa Mikić odigrao tri utakmice pa ga Dinamo nagradio

Noa Mikić odigrao tri utakmice pa ga Dinamo nagradio
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Mikićeva budućnost od sada je i službeno poznata

2.12.2025.
22:11
M.G.
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Noa Mikić produžio je ugovor s Dinamom do 30. lipnja 2028. godine, stoji na stranici HNS-a, na dnevnom izvješću registracija za 2. prosinac.

Talentirani Mikić je dogo čekao svoju šansu kod Marija Kovačevića, a dobio ju je prije tri utakmice, u susretu protiv Varaždina 22. studenog, i od tada je 'zacementiran' na desnom beku u početnoj postavi.

Dinamu se prije nešto više od mjesec dana ozlijedio Moris Valinčić, prva opcija na desnom beku, a Kovačević nije odmah bacio mladog Mikića "u vatru", već je na toj poziciji eksperimentirao s Mateom Lisicom i Kevinom Teophile-Catherineom, što nije bilo najsrenije rješenje.

Mikić je u Dinamo stigao 2024. godine, a prvi službeni nastup za Plave upisao je prošle sezone.

Za prvu momčad Dinama do sada je nastupio pet puta.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera

DinamoUgovorMoris ValinčićMario Kovačević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OVO JE BILO BRZO /
Noa Mikić odigrao tri utakmice pa ga Dinamo nagradio