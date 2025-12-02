Noa Mikić odigrao tri utakmice pa ga Dinamo nagradio

Noa Mikić produžio je ugovor s Dinamom do 30. lipnja 2028. godine, stoji na stranici HNS-a, na dnevnom izvješću registracija za 2. prosinac.

Talentirani Mikić je dogo čekao svoju šansu kod Marija Kovačevića, a dobio ju je prije tri utakmice, u susretu protiv Varaždina 22. studenog, i od tada je 'zacementiran' na desnom beku u početnoj postavi.

Dinamu se prije nešto više od mjesec dana ozlijedio Moris Valinčić, prva opcija na desnom beku, a Kovačević nije odmah bacio mladog Mikića "u vatru", već je na toj poziciji eksperimentirao s Mateom Lisicom i Kevinom Teophile-Catherineom, što nije bilo najsrenije rješenje.

Mikić je u Dinamo stigao 2024. godine, a prvi službeni nastup za Plave upisao je prošle sezone.

Za prvu momčad Dinama do sada je nastupio pet puta.

