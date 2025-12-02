FREEMAIL
SLIJEDI KAZNA? /

Dinamo nakon pobjede prijavio trenera Gorice zbog ponašanja prema igračima Modrih

Dinamo nakon pobjede prijavio trenera Gorice zbog ponašanja prema igračima Modrih
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Dinamo je ovom pobjedom preuzeo prvo mjesto HNL-a s bodom više od drugoplasiranog Hajduka, s kojim igra sljedeću utakmicu

2.12.2025.
16:20
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Dinamo je nakon pobjede 2:0 protiv Gorice golovima Monsefa Bakrara (34. minuta) i Marka Solde (92. minuta) prijavio trener Gorice Marija Carevića delegatu.

Naime, Modri su trenera Gorice prijavili zbog ponašanja prema igračima Dinama iako se Carević svađao i s navijačima koji su došli podržati trenutno prvoplasirani klub HNL-a. Nakon prijave delegat susreta odlučiti će da li je Carević "prešao granicu". 

"Meni je legitimno izležavati se i mi smo se izležavali u Maksimiru kad smo vodili. Sve je to u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute", rekao je trener Gorice nakon utakmice.

Ispraćaj Sanjina Španovića bit će u srijedu, 3. prosinca 2025. u 14 sati na Krematoriju na Mirogoju u Zagrebu. Obitelj moli da umjesto vijenaca i cvijeća taj novac donirate Klubu roditelja nedonoščadi PALČIĆI na njihov IBAN HR7024020061101173226.

Inače, Dinamo je ovom pobjedom preuzeo prvo mjesto HNL-a s bodom više od drugoplasiranog Hajduka, s kojim igra sljedeću utakmicu. Tada će 'splitski bili' doći u goste Dinamu na Maksimir na Svetog Nikolu, 6.12., a utakmica će se igrati od 15 sati.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice

DinamoHnlHnk GoricaMario CarevićDelegat
Dinamo nakon pobjede prijavio trenera Gorice zbog ponašanja prema igračima Modrih