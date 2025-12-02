Dinamo nakon pobjede prijavio trenera Gorice zbog ponašanja prema igračima Modrih

Dinamo je nakon pobjede 2:0 protiv Gorice golovima Monsefa Bakrara (34. minuta) i Marka Solde (92. minuta) prijavio trener Gorice Marija Carevića delegatu.

Naime, Modri su trenera Gorice prijavili zbog ponašanja prema igračima Dinama iako se Carević svađao i s navijačima koji su došli podržati trenutno prvoplasirani klub HNL-a. Nakon prijave delegat susreta odlučiti će da li je Carević "prešao granicu".

"Meni je legitimno izležavati se i mi smo se izležavali u Maksimiru kad smo vodili. Sve je to u granicama sporta, ali nije mi lako slušati uvrede od prve minute", rekao je trener Gorice nakon utakmice.

Inače, Dinamo je ovom pobjedom preuzeo prvo mjesto HNL-a s bodom više od drugoplasiranog Hajduka, s kojim igra sljedeću utakmicu. Tada će 'splitski bili' doći u goste Dinamu na Maksimir na Svetog Nikolu, 6.12., a utakmica će se igrati od 15 sati.

