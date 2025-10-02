Nizozemci nezadovoljni Ivanom Perišićem: 'Nije u formi iz prošle sezone'

U drugom kolu Lige prvaka u Leverkusenu su Bayer i PSV Eindhoven remizirali 1-1.

Odmah na početku se zatresla domaća mreža, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je loptu dočekao na drugoj vratnici i zabio za 1-0. No, pogodak je poništen zbog minimalnog zaleđa. Vrlo brzo nakon toga PSV je spasio okvir vrata kojeg je naciljao Grimaldo.

Nizozmski mediji nisu zadovoljni predstavom Perišića, dali su mu tek ocjenu 6 uz objašnjenje:

"Prije odlaska na odmor upravo je on imao najveće prilike za PSV. Najprije ga je upropastilo zaleđe, a zatim je Perišić tukao neprecizno, daleko od gola. Jasno je da hrvatski nogometaš još uvijek nije u ritmu i formi iz prošle sezone."

