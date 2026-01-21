Manchester United traži trenera: U igri i poznati hrvatski stručnjak?

Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač (54), koji uspješno vodi Borussiju Dortmund, jedan je od kandidata da postane trener Manchester Uniteda po završetku ove sezone, objavili su njemački mediji. ’

Nakon odlaska Rubena Amorima početkom siječnja bivši igrač Manchester Uniteda Michael Carrick postao je trener kluba s Old Trafforda. No, on je privremeno rješenje, vodit će United do kraja sezone, a u ljeto bi uprava engleskog kluba trebala imenovati novog trenera.

Mediji tvrde da je Kovač u užem krugu kandidata za novog trenera Uniteda. Također, napominju da je on bio spominjan kao mogući nasljednik Enza Maresce u Chelseaju.’

Kovač je sjeo na trenersku stolicu Borussije u veljači prošle godine i samo je Bayern u tom razdoblju bio bolji u Bundesligi od ekipe iz Dortmunda.

Jesenski dio bundesligaške sezone bio je najuspješniji za ekipu s Westfalena u posljednjih sedam godina. Nakon 18 kola Borussija se nalazi na drugom mjestu sa 39 bodova, a u Ligi prvaka je na 12. poziciji i još ima šanse da bude među osam najboljih koji će izboriti direktan plasman u osminu finala.

Kovača ugovor s Borussijom Dortmund veže do lipnja 2027. godine. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije prije dolaska u Dortmund vodio je Eintracht iz Frankfurta, Bayern, Monaco i Wolfsburg.

