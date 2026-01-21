FREEMAIL
Manchester United traži trenera: U igri i poznati hrvatski stručnjak?

Manchester United traži trenera: U igri i poznati hrvatski stručnjak?
Foto: Gerhard Schultheiß/imago Sportfotodienst/profimedia

Kovač je sjeo na trenersku stolicu Borussije u veljači prošle godine i samo je Bayern u tom razdoblju bio bolji u Bundesligi

21.1.2026.
11:32
Hina
Gerhard Schultheiß/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski nogometni stručnjak Niko Kovač (54), koji uspješno vodi Borussiju Dortmund, jedan je od kandidata da postane trener Manchester Uniteda po završetku ove sezone, objavili su njemački mediji. ’

Nakon odlaska Rubena Amorima početkom siječnja bivši igrač Manchester Uniteda Michael Carrick postao je trener kluba s Old Trafforda. No, on je privremeno rješenje, vodit će United do kraja sezone, a u ljeto bi uprava engleskog kluba trebala imenovati novog trenera.

Mediji tvrde da je Kovač u užem krugu kandidata za novog trenera Uniteda. Također, napominju da je on bio spominjan kao mogući nasljednik Enza Maresce u Chelseaju.’

Kovač je sjeo na trenersku stolicu Borussije u veljači prošle godine i samo je Bayern u tom razdoblju bio bolji u Bundesligi od ekipe iz Dortmunda.

Jesenski dio bundesligaške sezone bio je najuspješniji za ekipu s Westfalena u posljednjih sedam godina. Nakon 18 kola Borussija se nalazi na drugom mjestu sa 39 bodova, a u Ligi prvaka je na 12. poziciji i još ima šanse da bude među osam najboljih koji će izboriti direktan plasman u osminu finala. 

Kovača ugovor s Borussijom Dortmund veže do lipnja 2027. godine. Bivši izbornik hrvatske reprezentacije prije dolaska u Dortmund vodio je Eintracht iz Frankfurta, Bayern, Monaco i Wolfsburg. 

Manchester UnitedNiko KovačTrener
