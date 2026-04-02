Nećete vjerovati koliko Niko Kovač zarađuje u Bundesligi

Ugledni francuski sportski dnevnik L'Équipe objavio je analizu primanja trenera u njemačkoj Bundesligi, a pri samom vrhu liste našao se hrvatski stručnjak Niko Kovač. Njegova primanja u Borussiji Dortmund svrstavaju ga u sam vrh europskog nogometa.

Prema izvješću, Kovač u Dortmundu zarađuje oko 330.000 eura bruto mjesečno, što na godišnjoj razini iznosi otprilike četiri milijuna eura. Tim iznosom dijeli drugo mjesto s trenerom Bayer Leverkusena, Kasperom Hjulmandom, dok je ispred njih samo jedan čovjek – Vincent Kompany, koji na klupi minhenskog Bayerna prima vrtoglavih milijun eura mjesečno.

Nagrada za povjerenje

Kovač je preuzeo klupu Borussije 30. siječnja 2025. godine u izuzetno teškom trenutku, kada se klub nalazio na tek jedanaestom mjestu prvenstvene ljestvice. Njegov dolazak donio je trenutačni zaokret te je momčad do kraja sezone podigao do četvrtog mjesta, osiguravši tako ključan plasman u Ligu prvaka. Uz to, vodio je klub do četvrtfinala Lige prvaka i četvrtfinala FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.

Klupska uprava, predvođena sportskim direktorom Larsom Rickenom, prepoznala je njegov rad te mu je već 26. kolovoza 2025. ponudila novi, poboljšani ugovor do ljeta 2027. godine. Početna plaća od 3,5 milijuna eura porasla je na oko 4,5 milijuna, a ugovoreni su i izdašni bonusi, uključujući 750.000 eura za plasman u Ligu prvaka te više od milijun eura za osvajanje naslova.

Veće ovlasti kao dokaz statusa

Novi ugovor nije donio samo financijsku povišicu, već i značajno veće ovlasti unutar kluba. Sastav momčadi sada je jasnije usklađen s Kovačevom vizijom, što potvrđuje i transfer Carneyja Chukwuemeke iz Chelseaja za 20 milijuna eura, igrača kojeg je Kovač osobno želio u veznom redu. Također je restrukturirao svoj stručni stožer, u kojem su i dalje njegovi dugogodišnji suradnici, brat Robert Kovač i pomoćnik Filip Tapalović.

Pod Kovačevim vodstvom Borussia Dortmund i ove sezone konkurira za sam vrh Bundeslige, trenutačno držeći drugo mjesto.

