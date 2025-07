Nijemac nema milosti: Hansi Flick ekspresno otpisao iskusnog veznjaka

Barcelona je započela pripreme za novu sezonu, a novi trener Hansi Flick već je donio prve kadrovske odluke. Među prvima je otpisao iskusnog veznjaka Oriola Romeua.

Romeu se vratio iz Girone, gdje je bio na posudbi, no Flick ga nakon samo nekoliko treninga pozvao na razgovor i poručio da ne računa na njega. Klub mu je odmah ponudio sporazumni raskid ugovora, a očekuje se da u narednim danima postane slobodan igrač.

🚨 Barcelona are ready to terminate the contract of Oriol Romeu, with Girona looking to sign him as a free agent.



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/fcAvcnJqvC