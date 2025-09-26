Nezaustavljivi Bayern stigao do pete uzastopne pobjede

Novu su uvjerljivu pobjedu u Bundesligi ostvarili aktualni prvaci nogometaši Bayerna, pred svojim su navijačima u petom kolu nadigrali Werder s 4-0.

Po dva pogotka je postigao Bayern u svakom poluvremenu za nastavak savršenog niza i petu pobjedu. Sve je počelo golom Diaza u 22. minuti, dok je Kane u 45. pogodio s bijele točke za 2-0.

Harry Kane je povećao na 3-0 u 65. minuti, dok je u 88. Laimer postavio konačnih 4-0.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije bio u kadru Bayerna. Werder je upisao treći ligaški poraz ove sezone.

