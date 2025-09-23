Bild: 'Bayern je šokiran pozivom Stanišića među Vatrene! Zaigra li, moglo bi doći do sukoba'

Poziv Josipu Stanišiću (25) u reprezentaciju Hrvatske za listopadski ciklus Kvalifikacija za SP, izazvao je veliko čuđenje u Njemačkoj.

"Nije spreman za Bayern, ali je dovoljno spreman za reprezentaciju?", piše Bild pa ističe kako je Stanišić praktički standardni igrač Hrvatske, no trenutno je ozlijeđen i očekuje se da će izbivati ​​do četiri tjedna.

Ozljedu je zadobio u pobjedi od 3-1 u Ligi prvaka protiv Chelseaja. Morao je biti zamijenjen u 51. minuti nakon što mu je pružena pomoć. U početku nije zvučalo tako ozbiljno, ali magnetska rezonancija prošlog četvrtka otkrila je negativnu dijagnozu - djelomično puknuće medijalnog ligamenta u desnom koljenu!

Interno, početna procjena bila je dva do tri tjedna pauze, ali onda je bilo još vjerojatnije da će se u bavarsku momčad vratiti na granici od četiri tjedna.

Trener Vincent Kompany (39), kada su ga pitali o početno pretpostavljenoj dvotjednoj pauzi, rekao je: "Imam drugačije informacije. Moglo bi biti malo dulje. Ali ne toliko da će propustiti puno utakmica."

Kompany se nadao da će Stanišić ponovno biti spreman nakon reprezentativne pauze: "Nadam se da će mu to biti dovoljno da se nakon toga vrati u igru."

Čija je zadnja?

Kako piše Bild, Bayern će zajedno sa Stanišićem i liječničkim odjelom odlučiti je li moguće i preporučljivo igrati u momčadi. Konačna odluka je na Bayerna i konačni sastav neće biti objavljen do sljedećeg tjedna.

"Ako Hrvatska doista planira koristiti Stanišića, to bi bio znatan rizik – onaj koji se Bayernu vjerojatno ne bi svidio. Bayern se posebno muči na poziciji beka, gdje je Stanišić nedavno zamijenio lijevog beka."

Ističu Nijemci kako se nadaju da nakon problema s Kanadom neće biti problema s Hrvatskom.

"Bayern je nedavno imao problema s reprezentacijom zbog Alphonsa Daviesa (24): Kanađanin je krajem ožujka potrgao križni ligament u međunarodnoj utakmici protiv SAD-a i od tada je izvan terena. Zapravo je bilo dogovoreno da neće igrati. Bayern se potom sukobio s Kanadskim nogometnim savezom, a sportski direktor Christoph Freund rekao je: "Dogovoreno je da neće igrati. Način na koji su se stvari odvijale bio je netočan. Želimo to u potpunosti istražiti i saznati kako se to zapravo dogodilo."

Hrvatska igra u gostima kod Češke (9. listopada) pa na domaćem terenu protiv Gibraltara (12. listopada).

