Utakmica iz noćne more za Neymara: Slavio nepostojeći gol pa se svađao s navijačem

Neymar se prije pola godine vratio u svoj dječački klub Santos, ali za sada ne ide sve po planu za brazilsku zvijezdu. Ove sezone je u sedam utakmica zabio tek jedan pogodak, a Santos se nakon 15 kola nalazi u zoni ispadanja.

U posljednjoj utakmici, u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu, Santos je izgubio još jednu utakmicu, a bila je to utakmica iz noćne more za Neymara. Naime, Santos je na domaćem terenu gubio od Internacionala, a u sudačkoj nadoknadi je Neymar mislio da je zabio spasonosni gol.

Sjajni volej s ruba šesnaesterca vratar Internacionala je skrenuo u vratnicu pa se lopta šetala po gol-liniji, a Neymar je mislio da je zabio gol, već ga je burno proslavio, čak uništio i korner zastavicu i kad se okrenuo vidio je da su svi već na polovici Santosa jer je vratar gostiju spasio da lopta prijeđe gol-liniju.

Santos je tako upisao novi poraz i nalazi se na 17. mjestu brazilske Serie A nakon 15 utakmica. Po završetku utakmice, Neymar je bio u žestokoj svađi s jednim navijačem Santosa pa su ih čak morali razdvajati zaštitari i vratar Santosa.

