Izbornik ga prekrižio za Hrvatsku, Neymar odmah progovorio i poslao jasnu poruku

Izbornik ga prekrižio za Hrvatsku, Neymar odmah progovorio i poslao jasnu poruku
Foto: Guilherme Veiga/imago sportfotodienst/Profimedia

Talijanski stručnjak naglasio je kako Neymarova kvaliteta nije upitna, ali da trenutačno nije na željenoj razini fizičke spremnosti.

17.3.2026.
8:39
Sportski.net
Guilherme Veiga/imago sportfotodienst/Profimedia
Brazilska nogometna javnost dočekala je iznenađenje, Neymar nije se našao na popisu reprezentacije za nadolazeće prijateljske susrete uoči Svjetskog prvenstva. Odluku je donio izbornik Carlo Ancelotti, a izostanak najveće zvijezde odmah je izazvao brojne reakcije.

Napadač Santosa nije skrivao razočaranje, no jasno je dao do znanja kako ga ova situacija neće izbaciti iz fokusa.

„Naravno da sam tužan i razočaran što nisam dobio poziv, ali moj fokus ostaje isti. Iz dana u dan, iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu – radim dalje. Cilj je jasan i vjerujem da ćemo ga ostvariti. Pred nama je još konačni popis“, poručio je Neymar, kako prenosi ge.globo.com.

Do objave završnog popisa, koji će biti poznat 19. svibnja, Brazilac ima priliku dodatno uvjeriti izbornika. U tom razdoblju očekuje ga zgusnut raspored u domaćem prvenstvu, kupu i kontinentalnim natjecanjima, gdje će imati priliku pokazati da se vraća u optimalnu formu.

S druge strane, Ancelotti je objasnio razloge svoje odluke. Talijanski stručnjak naglasio je kako Neymarova kvaliteta nije upitna, ali da trenutačno nije na željenoj razini fizičke spremnosti.

„Neymar može igrati na Svjetskom prvenstvu, ali samo ako bude na sto posto. Trenutno nam trebaju igrači koji su potpuno spremni. Za konačni popis situacija će biti drugačija, sve ovisi o njegovoj formi i kontinuitetu“, poručio je izbornik.

Time je ostavio otvorena vrata povratku najveće brazilske zvijezde. Sve će, čini se, ovisiti o narednim tjednima i Neymarovim nastupima – odluka još nije konačna, a borba za mjesto na svjetskoj smotri tek ulazi u završnicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija s dva Martinovića nakon sedam godina ponovno igra u Zadru

NeymarCarlo AncelottiSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBrazilPrijateljska Utakmica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
