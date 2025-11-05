Nevjerojatni Kompany postavio rekord koji nije uspio niti jedan trener u povijesti 'liga petice'

Bayern je slavio u Parizu kod PSG-a 2:1 te tako izborio prvo mjesto na ljestvici nakon prvih devet odigranih utakmica četvrtog kola Lige prvaka s maksialnih 12 bodova i gol-razlikom 14:3.

Luis Diaz bio je prvo ime susreta. Zabio je već u četvrtoj minuti za 1:0, a onda i u 32. za 2:0 Bavaraca. Međutim, u sučevoj nadoknadi prvog poluvremena dvostruki strijelac je jako neoprezno uklizao s leđa na Hakimija i dobio crveni. Hakimi je morao izaći iz igre zbog ozljede, a zamijenio ga je Mayulu.

Zvijezda PSG-a rasplakala se od bolova i uz podršku liječnika napustila teren. Glavni sudac utakmice Maurizio Mariani nakon pregleda snimke isključio je kolumbijskog nogometaša. Luis Díaz je tek drugi igrač koji je zabio dva gola pa dobio crveni karton u utakmici Lige prvaka, nakon Antoinea Griezmanna u listopadu 2021. za Atlético protiv Liverpoola.

Međutim, unatoč tome što su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje kod aktualnog eropskog prvaka, Bavarci su na kraju uspjeli do 16. pobjede u isto toliko natjecateljskih utakmica koje su odigrali u ovoj sezoni.

Fantastičan uspjeh

Vincent Kompany je tako prvi trener u povijesti pet najboljih europskih liga koji je sezonu započeo sa 16 uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima. Fantastičan uspjeh za 39-godišnjeg Kompanyja u kojeg je malo tko vjerovao kada je preuzimao Bayern i za kojeg se od prvog dana govorilo kako je samo 'vatrogasno rješenje'.

WWWWWWWWWWWWWWWW



Vincent Kompany is the first manager in the history of the top five European Leagues to start a season with 16 consecutive wins across all competitions. 👏 pic.twitter.com/Mk3ROMfss1 — Squawka Dugout (@SquawkaDugout) November 4, 2025

Liga prvaka zasad izgleda fantastično. U prvom kolu pao je Chelsea kod kuće 3:1, zatim su Bavarci 'napucali' Pafos u gostima 5:1, a u trećem kolu s 4:0 ispratili Club Brugges Allianz Arene u Munchenu. U sljedećem kolu gostuju kod Arsenala.