Neredi u Napulju: Navijač Sportinga završio u bolnici, dvojica Napolitanaca uhićena

Uoči večerašnjeg dvoboja Lige prvaka između Napolija i Sportinga iz Lisabona, došlo je do ozbiljnih sukoba u centru grada. Prema pisanju Gazzette dello Sport, jedan portugalski navijač završio je u bolnici, dok je policija privela dvojicu pripadnika domaće navijačke skupine.

Stolice, stolovi i oštećeni automobili

Incident se dogodio u središtu Napulja, gdje su se sukobile dvije skupine navijača. Prema svjedocima, skupina Napolitanaca napala je Sportingove pristaše dok su sjedili u restoranu. Uslijedio je kaos – stolice i stolovi letjeli su zrakom, a u neredima je oštećeno i nekoliko automobila. Policija traga za još sedam osoba koje se dovode u vezu s incidentom.

Utakmica pod posebnim mjerama

Dvoboj na stadionu Diego Armando Maradona počinje večeras u 21 sat. Bit će to prva domaća utakmica Napolija u Ligi prvaka nakon susreta s Barcelonom u osmini finala prošle sezone.

Talijanski prvak je u uvodnom kolu natjecanja poražen od Manchester Cityja (0:2), dok je Sporting uvjerljivo otvorio europsku kampanju pobjedom 4:1 nad kazahstanskim Kairatom.

