Nećete vjerovati tko upravo gleda utakmicu Istre i Hajduka na Aldo Drosini

Na tribinama Aldo Drosine u Puli, za vrijeme utakmice 10. kola SHNL-a između između Istre i Hajduka, pojavio se i Nenad Bjelica, javlja Dalmatinski portal.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Bivši trener Dinama, koji je krajem prošle godine napustio klub, trenutno je bez angažmana, ali ga se sve češće može vidjeti na domaćim nogometnim terenima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaňková nije mogla više nakon ovoga, pogledajte kako ju je Laura sredila

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bjelica očito pomno prati hrvatski nogomet i ne skriva da želi povratak na trenersku klupu čim se ukaže prava prilika. Njegovo prisustvo u Puli svakako nije prošlo nezapaženo među navijačima i sportskim djelatnicima. Je li došao samo pogledati utakmicu ili se nešto valja iza brda, ostaje za vidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao, Hajduk je na potezu