Nećete vjerovati tko upravo gleda utakmicu Istre i Hajduka na Aldo Drosini

Nećete vjerovati tko upravo gleda utakmicu Istre i Hajduka na Aldo Drosini
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Nenad Bjelica gleda utakmicu Istra - Hajduk u Puli

19.10.2025.
17:10
Sportski.net
Sasa Miljevic/pixsell
Na tribinama Aldo Drosine u Puli, za vrijeme utakmice 10. kola SHNL-a između između Istre i Hajduka, pojavio se i Nenad Bjelica, javlja Dalmatinski portal. 

Bivši trener Dinama, koji je krajem prošle godine napustio klub, trenutno je bez angažmana, ali ga se sve češće može vidjeti na domaćim nogometnim terenima.

Bjelica očito pomno prati hrvatski nogomet i ne skriva da želi povratak na trenersku klupu čim se ukaže prava prilika. Njegovo prisustvo u Puli svakako nije prošlo nezapaženo među navijačima i sportskim djelatnicima. Je li došao samo pogledati utakmicu ili se nešto valja iza brda, ostaje za vidjeti. 

