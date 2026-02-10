FREEMAIL
NOVI PROBLEMI

Nema kraja mukama u Osijeku: Kasne plaće?!

Nema kraja mukama u Osijeku: Kasne plaće?!
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Osijek je ove sezone pobijedio u samo tri utakmice, te ima najgori napad u ligi

10.2.2026.
9:08
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Novi veliki problemi za Osijek. Osim što su posljednji na tablici HNL-a i ozbiljno im prijeti ispadanje, "bijelo-plavi" su i u velikim financijskim problemima.

Naime, kako navodi Index, posljednji put Osijek je svoje igrače i zaposlenike platio uoči Božića, 21. prosinca, što je stvorilo veliku dramu u klubu. Navodno je došlo i do raznih prijetnji nezadovoljnih ljudi prema upravi koju predvode Ferenc Sakalj, Vladimir Čohar i Valentina Koprivnjak. Taj trojac je pod velikim pritiskom navijača Osijeka već mjesecima, a posebno jaka paljba svaljena je na Vladimira Čohara, na kojeg Kohorta aludira transparentom prekriženog žohara na svojim utakmicama.

Problemi u Osijeku traju već dulje vrijeme. Prošle sezone klub s Drave završio je sedmi na ljestvici, a ove se grčevito bori za ostanak sa sjajnim Vukovarom. Iako je Željko Sopić dobio brojna pojačanja ove zime s kojima je stigao do prve pobjede od preuzimanja kluba, to za mnoge nije dosta i zahtijevaju da uprava otiđe iz kluba.

Nk OsijekHnl
