Preokret /

Ne žele izazivat vraga! Utakmica Feyenoorda protiv Panathinaikosa ranije zbog opasnog vremena

Ne žele izazivat vraga! Utakmica Feyenoorda protiv Panathinaikosa ranije zbog opasnog vremena
×
Foto: Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia

Klub je također potvrdio da navijači koji ne mogu prisustvovati mogu zatražiti povrat novca

23.10.2025.
11:19
HINA
Marcel Ter Bals/mtb-photo/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Domaća utakmica Europske lige nizozemskog kluba Feyenoorda protiv grčkog Panathinaikosa u četvrtak pomaknuta je na dva sata ranije zbog upozorenja na teške vremenske uvjete.

Nizozemci su zatražile promjenu nakon što su meteorolozi izdali narančasto upozorenje na oluju i jake vjetrove brže od 100 km/h, priopćio je klub sa sjedištem u Rotterdamu.

UEFA i Feyenoord složili su se da se utakmica može odigrati samo s ranijim početkom, od 16:30.

"Feyenoord shvaća da je ova promjena u zadnji čas i da može utjecati na postojeće planove, posebno za navijače s ulaznicama. Međutim, klub ovo također smatra slučajem više sile", rekao je Feyenoord u izjavi.

Klub je također potvrdio da navijači koji ne mogu prisustvovati mogu zatražiti povrat novca, a detalji će biti objavljeni sljedeći tjedan.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi

Europska LigaFeyenoordPanathinaikosOluja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Preokret /
Ne žele izazivat vraga! Utakmica Feyenoorda protiv Panathinaikosa ranije zbog opasnog vremena