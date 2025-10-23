Ne žele izazivat vraga! Utakmica Feyenoorda protiv Panathinaikosa ranije zbog opasnog vremena
Klub je također potvrdio da navijači koji ne mogu prisustvovati mogu zatražiti povrat novca
Domaća utakmica Europske lige nizozemskog kluba Feyenoorda protiv grčkog Panathinaikosa u četvrtak pomaknuta je na dva sata ranije zbog upozorenja na teške vremenske uvjete.
Nizozemci su zatražile promjenu nakon što su meteorolozi izdali narančasto upozorenje na oluju i jake vjetrove brže od 100 km/h, priopćio je klub sa sjedištem u Rotterdamu.
UEFA i Feyenoord složili su se da se utakmica može odigrati samo s ranijim početkom, od 16:30.
"Feyenoord shvaća da je ova promjena u zadnji čas i da može utjecati na postojeće planove, posebno za navijače s ulaznicama. Međutim, klub ovo također smatra slučajem više sile", rekao je Feyenoord u izjavi.
Klub je također potvrdio da navijači koji ne mogu prisustvovati mogu zatražiti povrat novca, a detalji će biti objavljeni sljedeći tjedan.
POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi