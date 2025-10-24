50 NA 150 /

Mostarski Ultrasi napadnuti pri povratku iz Mainza: 'Kratak, ali nasilan fizički obračun'

Foto: Malte Ossowski/sven Simon/imago Sportfotodienst/profimedia

Policija istražuje napadače, a sumnja se na navijače Eintracht Frankfurta

24.10.2025.
12:43
Sportski.net
Malte Ossowski/sven Simon/imago Sportfotodienst/profimedia
Navijači Zrinjskog napadnuti su u Frankfurtu prilikom povratka s gostovanja iz Mainza gdje je njihov Zrinjski poražen s 1:0 u drugom kolu Konferencijske lige. 

Njemački mediji pišu kako je tijekom noći s četvrtka na petak, oko 150 navijača Zrinjskog Mostara napadnuto na željezničkoj stanici u frankfurtskoj četvrti Niederrad. Prema saveznoj policiji u petak ujutro, incident se dogodio između 1 i 2 sata ujutro.

Policija istražuje napadače, a sumnja se na navijače Eintracht Frankfurta. Prema izvješću, 50 nepoznatih napadača, odjevenih u crno i maskiranih, upalo je u dolazeći vlak gradske željeznice. Prema policiji, uslijedio je "kratak, ali nasilan fizički obračun" koji je trajao oko minutu. Napadači su potom pobjegli. Nepoznati napadači prekrili su kamere u vlaku naljepnicama navijača Eintrachta Frankfurta tijekom napada.

Kada su stigle hitne službe, u vlaku su ostali samo mostarski navijači. Vlak je potom nastavio pod policijskom pratnjom prema glavnom kolodvoru u Frankfurtu. Savezna policija već je pokrenula istragu i poziva svjedoke da se jave.

Konferencijska LigaZrinjski MostarUltras Mostar
