Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina

U derbiju večeri Lige prvaka Juventus je u Madridu poražen od Reala 1:0 te tako produbio svoju krizu u kojoj se nalazi već neko vrijeme.

Talijanski mediji pišu kako se Igoru Tudoru 'trese stolac', a ovakav niz mogao bi ta nagađanja i potvrditi.

Juventus, naime, nije pobijedio ni u jednoj od posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima. Ima dva poraza i pet remija, a to je najduži niz bez pobjede za Bianconere od travnja-svibnja 2009. godine, kraja Ranierijevog mandata (osam utakmica u tom slučaju).

7 - Juventus have not won any of their last seven matches across all competitions (D5 L2): it is the longest winless run for the Bianconeri since April-May 2009, the end of Ranieri's tenure (eight matches in that case). Slowdown.#RealJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2025

Stara dama u nedjelju gostuje kod Lazija, a Talijani tvrde kako bi sve osim pobjede značilo i pozdrav od Tudora.

