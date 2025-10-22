BOLNI UDARCI /

Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina

Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina
×
Foto: Cesar Cebolla/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Talijanski mediji pišu kako se Igoru Tudoru 'trese stolac', a ovakav niz mogao bi ta nagađanja i potvrditi

22.10.2025.
23:42
SPORTSKI.NET
Cesar Cebolla/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U derbiju večeri Lige prvaka Juventus je u Madridu poražen od Reala 1:0 te tako produbio svoju krizu u kojoj se nalazi već neko vrijeme. 

Talijanski mediji pišu kako se Igoru Tudoru 'trese stolac', a ovakav niz mogao bi ta nagađanja i potvrditi. 

Juventus, naime, nije pobijedio ni u jednoj od posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima. Ima dva poraza i pet remija, a to je najduži niz bez pobjede za Bianconere od travnja-svibnja 2009. godine, kraja Ranierijevog mandata (osam utakmica u tom slučaju).

Stara dama u nedjelju gostuje kod Lazija, a Talijani tvrde kako bi sve osim pobjede značilo i pozdrav od Tudora. 

Standings provided by Sofascore

Igor TudorJuventus
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BOLNI UDARCI /
Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina