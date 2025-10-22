Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina
Talijanski mediji pišu kako se Igoru Tudoru 'trese stolac', a ovakav niz mogao bi ta nagađanja i potvrditi
U derbiju večeri Lige prvaka Juventus je u Madridu poražen od Reala 1:0 te tako produbio svoju krizu u kojoj se nalazi već neko vrijeme.
Juventus, naime, nije pobijedio ni u jednoj od posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima. Ima dva poraza i pet remija, a to je najduži niz bez pobjede za Bianconere od travnja-svibnja 2009. godine, kraja Ranierijevog mandata (osam utakmica u tom slučaju).
Stara dama u nedjelju gostuje kod Lazija, a Talijani tvrde kako bi sve osim pobjede značilo i pozdrav od Tudora.