Navijači Hajduka opet traže normabele, bijesni na jednog igrača: 'Ako nemaš mu*a, ne zaslužuješ'

Hajduk je u napetoj utakmici protiv Cibalije u Vinkovcima slavio tek nakon raspucavanja s bijele točke 4:2 (0:0) te se tako plasirao u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa.

Bila je to velika drama u kojoj se vodeća momčad lige protiv drugoligaša pokazala tek u raspucavanju s bijele točke nakon 180 minuta blijede i jalove predstave.

Reakcije navijača Hajduka ponovno su 'pune normabela', ali jednog igrača su zbog poteza u raspucavanju s bijele točke žestoko prozvali. Naime, Bijele je kao kapetan predvodio Rokas Pukštas, a onaj od kojeg se očekivalo da bude kapetan, Filip Krovinović na kraju nije ni pucao penal.

"A ne smije nam tabletama isteći rok trajanja", "Dosta mira vraćaj normabele", "Moze li ispričnica za sutrašnji dan na bolovanju zbog stresa", "Pukiju kapetansku traku dok god nema ML10! Krovinoviću, ako nemaš muda preuzeti odgovornost da pukneš penal, traku ničim ne zaslužuješ!", "Na šta liče ovi Španjolci majko moja mila, tjeraj iz kluba što prije to", "Ovako je slađe, nismo ni očekivali puno s obzirom da je teren teška oranica", samo su neki od brojnih komentara navijača Hajduka.