Objava Dinama odjeknula kao bomba među navijačima: Evo što traže od Bobana i Uprave

U jeku rezultatske krize i nakon dva uzastopna poraza, GNK Dinamo je na društvenim mreže objavio dio intervjua koji je čekala cijela modra nacija. Dok uprava kluba, na čelu sa Zvonimirom Bobanom, poručuje kako nitko neće držati Dinamo kao taoca, navijači su u komentarima jasno izrazili svoje mišljenje o trenutnoj situaciji, a ono je daleko od jedinstvenog.

"Neke procese jednostavno treba odraditi kako treba, a nitko neće biti do kraja uz svoje zablude, ako ih je bilo, da bi Dinamo bio njegov taoc", stoji u objavi, jasno aludirajući na potrebu za odlučnim potezima.

Reakcije navijača bile su podijeljene. S jedne strane, dio pratitelja pružio je bezrezervnu podršku vodstvu kluba, ostavljajući komentare poput "O Dinamooooo" i "Samo jako, uprava!". Oni vjeruju kako je poruka jasan znak da su u klubu svjesni problema i da aktivno rade na rješenjima nakon nedavnih loših rezultata.

Međutim, puno je glasniji bio dio navijača koji je izrazio svoje duboko nezadovoljstvo i sumnju. Komentari poput "Ti nisi stručan za funkciju iti jednu u sportu" i "Manje priče, više rada na terenu" direktno su prozivali odgovorne. Mnogi su tražili konkretna imena i ostavke, smatrajući da su upravo klupske strukture odgovorne za loše igre. "Dajte nam djela, a ne zagonetne poruke", napisao je jedan od pratitelja.

Dok se čeka da se vidi koji će to "procesi" biti odrađeni, pritisak s tribina, barem onih virtualnih, raste uoči nadolazećih važnih utakmica u Europskoj ligi protiv Lillea i Real Betisa. Navijači su rekli svoje, a sada čekaju odgovor kluba.

