Navijači Bosne i Hercegovine noćas neće spavati: Poruke podrške stižu iz cijele regije!

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku nakon velike pobjede nad Italijom u Zenici. Odluka je pala tek nakon raspucavanja s bijele točke.

Susret je nakon 120 minuta završio 1:1, a u izvođenju jedanaesteraca uspješniji su bili domaći nogometaši koji su slavili s uvjerljivih 4:1. Time je BiH ostvarila jedan od najvećih uspjeha u svojoj nogometnoj povijesti.

„Penali su ponovo bili sretni za nas!“, stoji u objavi Saveza. Bosna i Hercegovina je slavila s 4:1 nakon jedanaesteraca, osiguravši tako svoj tek drugi plasman na Svjetsko prvenstvo u povijesti, nakon Brazila 2014. godine. Za Italiju bi, s druge strane, takav ishod predstavljao povijesni neuspjeh i treći uzastopni propušteni Mundijal. U središtu slavlja našao se izbornik Sergej Barbarez, legenda bh. nogometa, koji je momčad doveo do ovog nevjerojatnog uspjeha, dok je četrdesetogodišnji kapetan Edin Džeko vodio ekipu na terenu. Odlučujući jedanaesterac, prema ovom snu, postigao je mladi Esmir Bajraktarević.

Neki od komentara:

"Bravo komšije"

"Ajmoooo, srce mi kucalo kad da moja Hrvatska igra, ajmo BiH, žao mi je samo što nema Srbije na Svjetskom prvenstvu..."

"Braaaaaavo!!! Pozdrav iz Nikšića"

"Idemo Zmajevi s ovako mladom ekipom sve se može, vatra će da gori i preko oceana"

"Izginuli ste za Mundijal, svaka čast, pozdrav iz Podgorice."