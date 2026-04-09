RIVALSTVO SE NASTAVLJA /

Navijači Barcelone razbili autobus Atletica: Klub sve objavio uz duhovitu poruku

Navijači Barcelone razbili autobus Atletica: Klub sve objavio uz duhovitu poruku
Foto: Matteo Secci/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Slična stvar dogodila se i prije mjesec dana prije polufinala Kupa kralja

9.4.2026.
8:31
Sportski.net
Matteo Secci/ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Barcelona i Atletico su ove srijede odigrali već petu međusobnu utakmicu koja je, kao i sve prethodne, bila itekako uzbudljiva i napeta. Atletico je krajem prvog dijela došao do igrača više, a sve je iskoristio za veliku pobjedu od 2-0 čime su Atleti napravili veliki korak k polufinalu Lige prvaka

U 44. minuti se dogodio iznimno važan trenutak ovog prvog susreta. U naletu prema domaćim vratima bio je Simeone, a kao posljednji čovjek ga je na 20 metara srušio Cubarsi. U prvi trenutak je sudac Kovacs pokazao stoperu Barcelone žuti karton, ali je nakon pregledane snimke iz džepa izvadio crveni. Iz tog slobodnog udarca je Atletico i poveo, a maestralno je opalio Alvarez za 1-0 Atletica.

Za 2-0 je zabio Alexander Sorloth u 70. minuti.

Vruće je bilo i prije utakmice. Naime, navijači Barcelone razbili su autobus u kojem su bili igrači Atletica što je madridski klub objavio na svojim društvenim mrežama. "NASA, i mi smo večeras vidjeli tamnu stranu Mjeseca", stoji u objavi Atletica uz fotografiju napuklog prozora.

 

 

Slična stvar dogodila se i prije mjesec dana prije polufinala Kupa kralja. Rivalstvo Barce i Atletica ove sezone je doseglo jedan novi nivo, a kulminaciju ćemo dobiti sljedećeg tjedna u uzvratu Lige prvaka.

Liga Prvaka, Atletico Madrid, Barcelona, Navijački Neredi
