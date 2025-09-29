Ovo se ne viđa često! Nećete vjerovati što se dogodilo nesretnom navijaču Dinama nakon utakmice

Dinamo je u nedjelju navečer pobijedio Slaven Belupo 4:1 u posljednjoj utakmici osmog kola HNL-a. Na Maksimiru je bilo 9 tisuća ljudi, a jedan je navijač ostao podno zapadne tribine sve do 2:30 u noći.

"U sitne noćne sate naši dečki pozvani su na nesvakidašnju tehničku asistenciju – spašavanje jednog odanog navijača koji je, izgleda, odlučio ostati „do zadnje minute” na stadionu GNK Dinamo. Prema dojavi policije, gospodin je ostao ispod zapadne tribine. Nakon male akcije – jedna karika manje na lancu i malo rezačkog šarma – vrata su otvorena, a navijač pušten na slobodu. A našem navijaču poručujemo: Dinamo se voli svim srcem… ali nakon tekme se ide doma!", objavljeno je na Facebook profilu Vatrogasne postrojbe Zagreb.

Stvarno nesvakidašnja situacija. Tako je navijač pratio utakmicu koja je počela u 18:15, a sa stadiona je izašao nešto više od sedam sati kasnije. Događa se.

