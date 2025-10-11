Napetosti diljem Europe: Veliki prosvjedi zbog utakmica Izraela – policija u pripravnosti!

Uoči kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo, nogomet je ponovno u sjeni politike. Diljem Europe, posebno u Italiji i Norveškoj, organiziraju se prosvjedi zbog sudjelovanja izraelske reprezentacije, dok vlasti uvode pojačane mjere sigurnosti.

U Udineu, gdje Italija dočekuje Izrael, uvedene su izvanredne restrikcije, blokirane su ceste, uklonjeni su kafićki stolovi i zabranjena je prodaja pića u staklenim i metalnim ambalažama. Grad se priprema za veliki propalestinski marš na kojem se očekuje više od 10.000 sudionika. Organizatori poručuju da “njihovi zahtjevi ostaju isti – sloboda za Palestinu”, dok vlasti strahuju od mogućih sukoba.

U isto vrijeme, Oslo je domaćin utakmice između Norveške i Izraela. Ondje su se palestinski odbori i aktivističke skupine udružili u organizaciji masovnog, ali nenasilnog marša koji će završiti kod stadiona Ulleval.

'Želimo da nas se čuje, ali bez nasilja. Nogomet ne bi smio biti iznad ljudskih prava,' poručila je organizatorica Marie Söderström.

Iako je Izrael postigao mirovni dogovor s Hamasom, napetosti su i dalje visoke. Italija i Norveška očekuju tisuće prosvjednika, a vlasti su u pripravnosti kako bi spriječile moguće incidente.

Na sportskom planu, Norveška lovi plasman na svoje prvo veliko natjecanje nakon 25 godina, dok Izrael traži ključne bodove za ostanak u igri. U Italiji pak vlada nada da će mir i sport ipak prevladati.

