Mbappé napustio reprezentaciju: Real Madrid u strahu nakon nove ozljede!
Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappe (26) propustit će utakmicu protiv Islanda zbog ozljede gležnja, objavili su "Tricolori".
Mbappe je već napustio tabor aktualnih svjetskih doprvaka i vratio se u Madrid gdje će nastaviti oporavak.
Sjajni francuski napadač se ozlijedio u 3-0 pobjedi protiv Azerbajdžana. Mbappe je u 45. minuti postigao vodeći gol na utakmici, a u 83. je zamijenjen zbog ozljede.
"Dobio je još jedan udarac u isti gležanj, vidjet ćemo kakva je situacija," kazao je francuki izbornik Didier Deschamps na konferenciji za novinare.
Mbappe, koji je zbog problema s gležnjem tijekom tjedna jedva trenirao, započeo je utakmicu na Parku prinčeva, ali je nije uspio završiti. Španjolski mediji navode kako su u Real Madridu zabrinuti za stanje svoje najveće zvijezde. Španjolci se čude zašto je odigrao gotovo cijelu utakmicu, s obzirom da je već imao problema s gležnjem.
Francuska se nalazi na vrhu skupine D s devet osvojenih bodova iz prva tri susreta. Na drugom mjestu je Ukrajina koja je u tri kola osvojila četiri boda. Slijede Island s tri i Azerbajdžan s jednim bodom. Idući susret Francuska će imati 13. listopada u Reykjaviku.
