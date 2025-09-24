Napeto u Solunu: Dinamov budući protivnik dočekan prosvjedima uoči europske utakmice

U Solunu je atmosfera ususret Europskoj ligi daleko od uobičajene nogometne kulise. Budući protivnik zagrebačkog Dinama, izraelski Maccabi Tel Aviv, našao se u središtu političkih prosvjeda koji su obilježili njihov dolazak na sjever Grčke.

Stotine policajaca raspoređene su oko stadiona Toumba, gdje će Maccabi večeras od 18:45 odmjeriti snage s PAOK-om. Oko 120 izraelskih navijača stiglo je u Solun, a pod strogom policijskom pratnjom uvedeni su na tribine. Čak su i specijalne postrojbe i policijski psi bili angažirani kako bi se provjerio cijeli prostor.

Prosvjedi su počeli ranije u središtu grada – skupine aktivista razvile su transparente s natpisom „Genocide“, a policija je privela nekoliko sudionika. Time je još jednom potvrđeno da će sigurnosni aspekt igrati veliku ulogu u ovim europskim ogledima.

TEKSTUALNI PRIJENOS UTAKMICE DINAMO-FENERBAHČE OD 21.00 PRATITE NA PORTALU NET.HR

Dok se u Solunu spremaju politički nabijeni susreti, Dinamo mirno čeka svoje europske izazove. Zagrepčane već 21 sat u Maksimiru čeka pravi spektakl protiv turskog Fenerbahçea, dvoboja koji se s nestrpljenjem iščekuje zbog velike važnosti za nastavak natjecanja. Dinamovci tako s posebnim interesom prate što se događa u Solunu, jer i dalje je neizvjesno koja će biti odluka UEFE vezano uz izraelski klub.

Za Modre je ovo prilika da potvrde sjajnu formu, dok se u Grčkoj odvija utakmica u kojoj sportski teren itekako dijeli pozornicu s političkim porukama.

