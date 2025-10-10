Napeto u Leskovcu uoči derbija Srbije i Albanije: Policija uhitila navijača s zabranjenim rekvizitima!

Subotnji kvalifikacijski susret za Svjetsko prvenstvo između Srbije i Albanije u Leskovcu (20:45) već danima izaziva veliku pažnju javnosti i to ne samo zbog sportskog značaja. Riječ je o dvoboju dviju reprezentacija čiji su odnosi i izvan travnjaka opterećeni dugogodišnjim tenzijama, pa se i ovoga puta strahuje od mogućih incidenata.

Odluka vlasti da se utakmica održi na stadionu u Leskovcu, koji prima nešto više od osam tisuća gledatelja, izazvala je brojne reakcije u Srbiji. Pojedini navijači smatraju da je predsjednik Aleksandar Vučić namjerno odabrao manji stadion kako bi smanjio mogućnost prosvjeda protiv vlasti, s obzirom na to da su se na posljednjim utakmicama reprezentacije čuli jasni zvižduci upućeni režimu.

Zbog procjene visokog rizika, dio tribina ostat će zatvoren, dok će preostala mjesta, prema navodima lokalnih medija, popuniti navijači s posebnim propusnicama. Policija i sigurnosne službe već su podigle razinu pripravnosti, a dodatnu napetost donio je incident na granici između Srbije i Albanije.

Naime, dva dana prije utakmice srpska policija privela je jednog albanskog državljanina kod kojeg je pronašla pet torbi pune zabranjenih navijačkih rekvizita. U torbama su, prema policijskom izvješću, bile 22 majice, 244 zastave i 86 kapa s oznakom KLA (Oslobodilačka vojska Kosova), 65 majica sa slikom Agima Ramadanija, 58 šalova s albanskim grbom te još 92 kape.

Incident je odmah odjeknuo u medijima, a srpske vlasti ističu kako neće tolerirati bilo kakve provokacije ili političke poruke na tribinama. S druge strane, albanski navijači vide subotnji susret kao priliku da njihova reprezentacija pobjedom preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom u kvalifikacijama.

