Krvavi upad na nogometni teren: Snimka iz luksuznog naselja ledi krv u žilama

Svijet je zgrožen snimkom iz Ekvadora koji prikazuje brutalan napad tijekom nogometne utakmice u luksuznom naselju na otoku Mocolí. Usred utakmice na teren je upala skupina od desetak teško naoružanih napadača i otvorila vatru.

Prema službenim podacima, tri osobe su ubijene, a više ih je ranjeno. Šok dodatno pojačava činjenica da se radi o jednom od najelitnijih i najbolje čuvanih dijelova zemlje. Snimku možete pogledati ovdje! Upozoravamo na uzmemirujući sadržaj.

Lokalni mediji navode da je napad bio pomno isplaniran te da je glavna meta bio El Marino, vođa kriminalne skupine Los Lagartos. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama vidi se kako ga napadači brutalno premlaćuju dok leži na terenu.

El Marino bio je poznat po raskošnom životu i čestim putovanjima, ali i kao ključna figura u međunarodnom krijumčarenju droge. Istraga je u tijeku, a vlasti napad povezuju s nastavkom krvavih obračuna kriminalnih kartela koji potresaju Ekvador.

