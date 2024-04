Igor Pamić tvrdi jutros u razgovoru za Net.hr kako je HNK Hajduk protiv Dinama prošlog tjedna u subotu, u derbiju HNL-a, odigrao daleko najbolju utakmicu sezone, unatoč porazu 0-1, a kako je Mislav Karoglan velika Hajdukova slabost, ako ćemo suditi prema rezultatima u posljednje vrijeme. Navodi i kako je ranije tijekom sezone bio njegov zagovornik i govorio da je pravi izbor jer je Hajduk rezultatski dobro plovio, iako nije ni tad dobro igrao. Ali, sad se ploča okrenula.

'Kad netko igra na sve ili ništa, može biti jako opasan'

"Po meni je Hajdukova igra protiv Dinama u derbiju prije 6 dana bila njihova najbolja utakmica ove sezone. Pustimo onaj Slaven Belupo, nije to isto mjerilo. Ne bi svrstavao Dinamo i Slaven u isti koš. Hajduku je to bila daleko najbolja predstava, a vidjeli smo i u drugom poluvremenu Kup derbija da je Hajduk odgovorio na dobar način protiv Dinama koji ima najkvalitetniji sastav u državi. Budimo realni, Hajduk je u drugom dijelu protiv Dinama odigrao solidno, napravio pritisak i pokazao da ima dovoljno kapaciteta za dobiti jaku utakmicu . Hajduk je bio dominantan, imao više šanse i u susretu bolja momčad od Dinama. I u takvoj jednoj utakmici koju su dobro odigrali, izgubili su. Vjerojatno im je košmar u glavi. Čeka HNK Hajduk pakao na Rujevici u nedjelju", govori Igor Pamić, trener Karlovca, bivši nogometaš i Ćirin reprezentativac. Naš česti stručni komentator koji je bez dlake na jeziku i uvijek kaže ono što misli, pa kome pravo, a kome krivo.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Znate, kad netko igra na sve ili ništa, može biti jako opasno. Hajduku samo pobjeda igra za ostanak u igri za utrku za trofejom kojeg tako dugo čekaju i žarko žele. Ne bih ja otpisivao Hajduk. Splićani imaju jednu prednost u pripremi ovog dvoboja. Tu mislim prvenstveno na trenera. Mislav Karoglan ne smije i ne može kalkulirati u glavi. Hajduk mora pobijediti Rijeku", poentirao je Pamić i nastavio u istom ritmu:

"S tog aspekta je Karoglanu puno lakše, međutim sigurno da se svaki igrač koji je prvotimac osjeti, ali kako je Hajduk igrao i uzimao bodove u posljednje vrijeme, nikakva im garancija ne bi bila ni da su kompletni.

Karoglan na Rujevicu bez sedmorice prvotimaca

Mislav Karoglan ne može računati na niz igrača za Rijeku (početak susreta u nedjelju u 19.30), ozlijeđene Marka Livaju, golmana Lovru Kalinića, Buljana, Uremovića, Žapera i Melnjaka, dok Šarlija ima tri žuta kartona. Osim toga vratar Lučić je morao na vrata protiv Dinama iako ima ozbiljnu ozljedu koljena, a po svemu sudeći u takvom stanju će morati braniti i na Rujevici.

Njegova zamjena bit će Raul Bezeljak, 17-godišnji junior, koji je prošao zimske pripreme s prvom momčadi, ali nije još upisao niti jednu seniorsku minutu.

"Hajduk kvalitativno mogu odgovoriti svim zahtjevima ovakve jedne utakmice u Rijeci, ali bojim se da je Hajduk u padu i u jednoj krizi, što je i logično. Tako da će to biti jedan vrlo veliki problem za splitske ambicije na Kvarneru. Svejedno, unatoč svemu, ja Hajduk ne bih samo tako otpisao, tako lako. Baš radi te zadnje nade, kad se moraš bacati na glavu, kad ideš na sve ili ništa, u juriš. Svi u napad, naprid Bili. Kako ide njihova ona pjesma. I dalje Hajduk u rosteru ima dovoljno jakih igrača koji mogu dobiti utakmicu na Rujevici", izjavio je Div iz Žminja i na naše pitanje - je li Karoglan kapacitet za klupu Hajduka, kazao:

'O nekim stvarima moralo se voditi računa'

"Ja sam jedan od onih ljudi koji su u određenom momentu u početku govorio da je Karoglan pravi trener za Hajduk. Imao sam osjećaj da zna što hoće. Bez obzira što je Hajduk igrao loše. Imao je neki svoj gard i stav. Karoglan je kao trener prvoj momčadi Hajduka dao mirnoću što je vrlo bitno za Split, za Dalmaciju. Ali, kako je pritisak postajao sve veći i kako se sve s Hajdukom odvijalo, Karoglan je jednostavno zakazao. Morao je netko voditi računa o tome da Karoglan nema nekog iskustva vođenja momčadi, ali poteze koje je on vukao, kako ih je u posljednje vrijeme vukao, definitivno moram reći, da se niti on niti itko ne ljuti, to nije definitivno bio kapacitet za Hajduk. I pokazalo se da je on definitivno velika slabost Hajduka. Zašto to govorim? Baš zbog spomenute utakmice u HNL-u Hajduk - Dinamo prije 6 dana. Ako je Hajduk u situaciji moramo uspio izdominirati jednog Dinama, onda mogu jer ima veću kvalitetu u kadru nego što smo svi mislili u odnosu na ono što je prikazivao na terenu. Svu tu odgovornost definitivno snosi trener", zaključio je Igor Pamić.