Robert Špehar, bivši nogometaš, 9. najbolji stijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, danas trener, rekao nam je kako se on nada da je HNK Hajduk ovo sve napravio kao dio nekog dugogodišnjeg i dugoročnijeg plana i procesa, uz nekakvo razmišljanje i strategiju da, ako i ne uspiju opet ove godine u nastojanju osvajanja titule, da na godinu Hajduk ide još bliže i bliže.

"Dinamo je pokazao u ove dvije utakmice kako je dominantniji i na terenu je zaslužio ove dvije pobjede, a Hajduk je na momente u oba sraza pokazao da nešto ima. Naravno, atmosfera je što se tiče navijanja do nereda, u obje je utakmice bila fenomenalna. Očigledno je Hajdukova sezona velikih očekivanja u velikom velikom problemu. Ispali su iz Kupa, a u prvenstvu, realno, šanse su im za titulu jako male, Eventualno, s pobjedom u Rijeci bi se mogli vratiti u igru, ali ima još i kola. HNK Hajduk ima problema s ozljedama i Livaje i Kalinića, vratara, tako da i nije baš idealno za Hajduk. Meni se više nekako, barem sad ovako kako stvari stoje, što se sve izdogađalo dosad, da će Rijeka i Dinamo između sebe podijeliti prvenstvo i Kup. "

Da li su HNK Hajduk pokopala prevelika i pomalo nerealna očekivanja?

"Ma nisu. Mislim, moguće da se u nekom trenutku to reflektiralo u svlačionici, ali naravno da su bila velika očekivanja. Ljudi moji, Hajduk, Split, navijači Hajduka, oni žive za Hajduk. Predugo to sve traje i naravno da su ove sezone nešto očekivali. Vidjela su se i ta ozbiljna ulaganja Uprave, dovođenja Perišića, Brekala. Marketinški je to bio pravi potez, ali bez obzira bio marketing ili neki drugi segment targetiranja, ali sve je to u cilju da žele titulu ove godine. Oni su osjećali da je ova godina ta kad će slaviti toliko željeni naslov HNL prvaka. Ali eto, nešto se pita i druge. Tko bi rekao da će Rijeka tako dobro ploviti u HNL-u. Očekivali su svi neizvjesnu borbu do kraja Dinama i Hajduka, a Rijeka je za sad vodeća u utrci koja je ušla u posljednju četvrtinu. To je nogomet, ta lijepa i nepredvidiva igra. Zasluženo je Rijeka tu gdje je. Možda to čak i izguraju do kraja."

Tada nam je rekao nešto jako bitno kad je riječ o HNK Hajduk...

"E sad, ja se samo nadam da Hajduk nije išao preko nečeg, da nisu riskirali sve kao kockar kad uđe u kasino pa riskira sve, pa ako to ne uspije, onda dođe do kolapsa. Ja se samo nadam da je HNK Hajduk ovo napravio sve kao dio nekog dugogodišnjeg plana i procesa, uz nekakvo razmišljanje i taktiku da, ako i ne uspiju opet ove godine u nastojanju osvajanja titule, da na godinu Hajduk ide još bliže. Bliže i bliže, do krajnjeg cilja."

Špehar je nastavio:

"Gledajte, Hajduk je i dalje u igri ako dobije Rijeku u Rijeci. Znači, u tome se isto oslikava te sve silne prilike koje su propustili da se odvoje na prvom mjesto od Rijeke i Dinama. Porazi od istre, Lokomotive u Splitu, itd, itd... Realno, da nije bilo kikseva prije ovog derbija zadnjeg, Hajduk bi trebao ući u prvi derbi s Dinamom s pet-šest bodova ispred Dinama i jedno sedam - osam ispred Rijeke. Samo da je Hajduk dobio ono što je realno trebao dobiti. Porazi su derbijima su sasvim normalni. Jer, stara poslovica kaže - prvenstva se dobivaju na malim utakmicama. I tu je Hajduk pao. Hajduk je pao na malim utakmicama. Na malim susretima se vidi koliko je ekipa velika, koliki kvalitetu i koncentraciju ima. I koliko su i im treneri kvalitetni. Treneri su kvalitetni kad su u stanu pobijediti male utakmice".

Je li Mislav Karoglan pravi trener za Hajduk, nakon svega?

"Za mene veliki upitnik", zaključio je Robert Špehar.