Dinamo je u srijedu pobijedio Hajduk u polufinalu Kupa i bila je to druga je to pobjeda Plavih nad splitskim klubom u nekoliko dana. Nakon one prošlog vikenda u HNL-u, sada su ih svladali u Kupu i otežali im ispunjenje sna o nekom trofeju ove sezone.

Aktualni hrvatski prvak Dinamo u sljedećem kolu prvenstva čeka utakmica protiv Istre na Maksimiru, a derbi će se igrati na Rujevici gdje uzdrmani Hajduk dolazi na noge prvoplasiranoj Rijeci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uoči 29. kola prvenstva Rijeka vodi na tablici HNL-a sa 62 boda, drugoplasirani Dinamo ima pet bodova manje uz utakmicu manje, a Hajduk je treći s 55 bodova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do kraja prvenstva igra se još osam kola, a raspored kandidata za naslov, prve tri momčadi, nalazi se u nastavku.

Raspored Rijeke:

Rijeka - Hajduk

Istra 1961- Rijeka

Rijeka - Gorica

Lokomotiva - Rijeka

Rijeka - Dinamo

Varaždin - Rijeka

Osijek - Rijeka

Rijeka - Slaven Belupo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspored Dinama:

Dinamo - Istra 1961

Gorica - Dinamo

Dinamo - Varaždin

Lokomotiva - Dinamo

Varaždin - Dinamo

Rijeka- Dinamo

Dinamo - Osijek

Slaven Belupo - Dinamo

Dinamo - Rudeš

Raspored Hajduka:

Rijeka - Hajduk

Hajduk - Osijek

Slaven Belupo - Hajduk

Hajduk - Rudeš

Hajduk - Varaždin

Istra 1961 - Hajduk

Hajduk - Gorica

Lokomotiva - Hajduk