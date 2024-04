Jerko Leko, bivši elitni nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas talentirani trener NK Jarun u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi, tvrdi kako bi Hajduk, nakon dva bolna udarca od Dinama, mogao skupiti redove i na Rujevici u nedjelju (19.30) protiv Rijeke uspjeti otkinuti bod lideru prvenstva. Nekako mu, opisuje nam, miriše na takav scenarij...

"Rijeka je u naletu i svi nekako očekuju da će Rijeka dobiti Hajduk na Rujevici, ali po meni to vuče na neki neriješeni ishod. Mislim da Rijeci nije u interesu zakucati Hajduk, ali još više im nije u interesu izgubiti, nego proći ovaj vrući Jadranski derbi bez poraza. Da zadrži prednost ispred Dinama i Bijelih", priča nam Jerko Leko i dodaje:

"HNK Rijeka ne smije sebi dozvoliti poraz, a pogotovo si ga ne smije dozvoliti više Hajduk. Oba kluba bi kompromitirala sve dosad napravljeno, posebno ovo stoji za HNK Rijeka. Hajduk je trenutno u jednoj drugačijoj situaciji jer su svoju sezonu dobrano već i kompromitirali. Rijeka će navaliti, ali neće previše 'divljati'. Moja je prognoza iks. Neriješeno. Hajduk će malo ipak skupiti redove i možda uspjeti uzeti bod".

Kako Jerku Leki igra Dinamo u posljednje vrijeme, njegov bivši klub? Za zagrebačke je plave Jerko, naime, odigrao u dva mandata, prema podacima na Transfermarktu, sveukupno 95 službenih susreta u kojima je 6 puta zabijao, a 11 puta asistirao.

"Dinamu su dvije pobjede protiv Hajduka bile prijeko potrebne, ne samo zbog ambicija i poretka u HNL-u, te finala u Kupu, nego prvenstveno i malo zbog tog samopouzdanja. Pogotovo je ta prvenstvena pobjeda bila jako bitna za dinamovce, jer je igračima dala jednu novu dozu energije. Također, neke je igrače opustila koji imaju problem s pritiskom. Mislim da Dinamo ulazi s drugačijim raspoloženjem u završnicu i u lov na Rijeku", objašnjava Jerko Leko.

Što se tiče drugog hrvatskog jakosnog nogometnog ranga, Zrinjski Jurjevac je vodeći u poretku sa 57 bodova nakon 24 utakmice. Šibenik je drugi sa 55. Na trećem je mjestu Vukovar koji ima 47 bodova nakon 25 odigranih susreta u sezoni. Lekin Jarun je 4. sa 33 boda. Za vrat Jarunu dišu nogometaši NK Sesvete sa 32 osvojena boda. Rudeš će ispasti u drugu ligu na kraju sezone.

"Da, to je evidentno. U drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi je također borba velika za prvu poziciju, tj za ulazak u HNL. Šibenik i Zrinjski. Vukovar polako otpada. Zrinjski iz Jurjevca se ne daju skinuti s trona u našoj ligi. Vidjet ćemo tko će na kraju imati više kvalitete. Do kraja ima 9 kola, naravno da će igračka kvaliteta presuditi. Ima još do kraja. Bit će napeto i u prvoj ligi i kod nas u drugoj", zaključio je Jerko Leko.