UOČI SPEKTAKLA /

Boris Jovičić javio se iz Srbije: Evo kako će Dinamova delegacija doma

Dinamovi igrači su stigli na stadion dva sata prije utakmice u istoj koloni s Izraelcima

2.10.2025.
19:30
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Prvi put nakon 28 godina zagrebački Plavi igraju u Srbiji, ali protiv izraelskog Maccabija iz Tel Aviva koji je zbog ratnog stanja za igranje svojih domaćinskih utakmica izabrao TSC Arenu u Bačkoj Topoli - jedan od najmodernijih stadiona u Srbiji. Zbog visokog sigurnosnog rizika igrat će se pred praznim tribinama, koje inače primaju 4 i pol tisuće gledatelja. U tom malom gradiću na sjeveru Vojvodine živi oko 11 tisuća stanovnika, više od polovine se izjašnjavaju kao Mađari.

Tekstualni prijenos utakmice Maccabi - Dinamo pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

U videu možete vidjeti što kažu o ovoj utakmici, većina ne zna ni da se utakmica igra, a sat i pol prije utakmice za RTL Danas se uživo javio Boris Jovičić i dao najnovije informacije.

Europsku ligu pratite na portalu Net.hr. 

Dinamovi igrači su stigli na stadion dva sata prije utakmice u istoj koloni s Izraelcima, sve bez pompe i bez sirena. Nema navijača, mali je grad i sve se može iskontrolirati. Sve prolazi bez problema.

Odmah nakon utakmice, Dinamovi igrači i delegacije ide prema granici gdje ih čeka klupski autobus koji ih vozi dalje za Zagreb, doznao je naš kolega Boris u Bačkoj Topoli. 

DinamoMaccabi Tel AvivEuropska LigaBačka Topola
