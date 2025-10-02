Boris Jovičić javio se iz Srbije: Evo kako će Dinamova delegacija doma

Prvi put nakon 28 godina zagrebački Plavi igraju u Srbiji, ali protiv izraelskog Maccabija iz Tel Aviva koji je zbog ratnog stanja za igranje svojih domaćinskih utakmica izabrao TSC Arenu u Bačkoj Topoli - jedan od najmodernijih stadiona u Srbiji. Zbog visokog sigurnosnog rizika igrat će se pred praznim tribinama, koje inače primaju 4 i pol tisuće gledatelja. U tom malom gradiću na sjeveru Vojvodine živi oko 11 tisuća stanovnika, više od polovine se izjašnjavaju kao Mađari.

U videu možete vidjeti što kažu o ovoj utakmici, većina ne zna ni da se utakmica igra, a sat i pol prije utakmice za RTL Danas se uživo javio Boris Jovičić i dao najnovije informacije.

Dinamovi igrači su stigli na stadion dva sata prije utakmice u istoj koloni s Izraelcima, sve bez pompe i bez sirena. Nema navijača, mali je grad i sve se može iskontrolirati. Sve prolazi bez problema.

Odmah nakon utakmice, Dinamovi igrači i delegacije ide prema granici gdje ih čeka klupski autobus koji ih vozi dalje za Zagreb, doznao je naš kolega Boris u Bačkoj Topoli.