KIŠA GOLOVA /

Na utakmici u Hrvatskoj mreža se zatresla čak 32 puta

Na utakmici u Hrvatskoj mreža se zatresla čak 32 puta
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

20.4.2026.
10:46
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
U utakmici Treće županijske lige Bjelovarsko-bilogorske županije između Hrvatskog Sokola i Galovca domaćini su slavili rezultatom za povijesne knjige.

Naime, drugoplasirani Sokol pobijedio je Galovac s čak 31:1!? Momčad iz Podgorca ovim se rezultatom prometnula u najbolji napad lige s 95 postignutih golova, dok je Galovac najlošija momčad prvenstva s jednim osvojenim bodom u 17 kola i gol-razlikom 10:116. Jedini remi Galovac je upisao protiv momčadi Dapca, koja ima bod više, ali još lošiju gol-razliku – 15:134.

Kako navodi Bjelovar Live, razlog tako jednostranog susreta bio je manjak igrača kod Galovca, koji je na gostovanju nastupio sa samo devetoricom.

Manjak igrača problem je s kojim se suočavaju brojni klubovi u nižim ligama, a ovaj će se rezultat, bez obzira na to, dugo pamtiti.

