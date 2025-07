Iako je još relativno rano razdoblje nogometne tržnice, ovog ljeta već se trguje velikim svotama novca. Premier liga posebno masovno jača svoje momčadi. Opasno je 'zagrizao' primjerice Chelsea, a engleskim klubovima parira i Real Madrid. Nema sumnje kako nas do kraja ljeta očekuje još puno visokih transfera, no pogledajmo kakvo je stanje do sredine srpnja.