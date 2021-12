Egzorcizam je religijski postupak istjerivanja zloduha iz opsjednute osobe. Sama riječ potječe iz grčkog "exorkizein", odnosno, zaklinjati ili otklinjati, a nalazimo je i u latinskom, "exorcizare", što također znači zaklinjati.

Egzorcizam smjera izgonu demona ili oslobađanju utjecaja zloduha i to duhovnom vlašću. Egzorcisti vjeruju da prije samog čina otklanjanja moraju stupiti u kontakt s demonima, moraju znati broj demona u osobi, njihova imena i razlog ulaska u čovjeka, moraju saznati vrijeme njihova izlaska iz čovjeka. Tada, ako se vjeruje da je u osobi više demona, svakoga treba istjerati posebno, što može produljiti vrijeme egzorcizma u kojima se, po pričanjima egzorcista, mogu zbivati strašni prizori puni mračnih neugodnosti. Zato je potrebna čvrsta vjera egzorcista, jer ako je nema, po vjerovanju, može se dogoditi da demoni napadnu tu osobu.

Po svjedočanstvima, demoni u takvim trenucima recitiraju Sveto pismo na stranim jezicima, osobe urliču i nekoliko ih osoba ne može zadržati da se ne opiru i budu mirni, a demoni progovaraju dubokim, zastrašujućim glasom. Priljevi snage mogu biti trik - događaju se onda kada je osoba slaba, a oni koji ju lagano pridržavaju tako ju štite od samoozljeđivanja koje bi nastalo uslijed njenog mahnitog trganja. U manjem broju slučajeva, kod jačih osoba, radi se o tome da mozak tjera tijelo do krajnjih granica.

Egzorcizam je prije svega molitva za nekoga, a ne magični čin i upravo se molitvama, psalmima i evanđeljima istjeruje zloduh i na koncu mu se zapovjednim, imperativnim tonom naređuje da napusti opsjednutu osobu.

Šok za Badnjak

A je li egzorcizam moguće provesti na nogometnom klubu, je li moguće očistiti hodnike, svlačionice i kancelarije Maksimira od, nazovimo, zloduha koji se tamo vrmza već više od tri godine?

U samom sutonu 2021. godine, sasvim neočekivano, pojavila se jedna poprilično zanimljiva vijest, koja se, lako moguće, većini hrvatske javnosti provukla ispod radara. Sve je počelo nespretnom čak malo i neduhovitom objavom Dinama na društvenim mrežama o dolasku Petra Bočkaja, ponajboljeg beka Prve HNL i najveće zvijezde Osijeka. Nema baš ništa novo, zanimljivo i senzacionalno u tome da Dinamo usred sezone krade najvećem rivalu najboljeg igrača, ta napravili su to i prošle zime kada su doveli šestoricu igrača u najboljoj formi, Nevistića, Bulata, Čabraju, Štefulja, Ristovskog, Špikića.

Dolazak Bočkaja, kažemo, nije neki šok niti senzacija, već nešto što se od Dinama moglo i očekivati. Nije nas iznenadila niti burna reakcija osječkih navijača, kao niti nespretno pravdanje i vađenje iz situacije koje je priredio Nenad Bjelica. No, onda se, nekoliko dana nakon transfera koji se proveo na Badnjak, u javnosti pojavila snimka Zdravka Mamića koji na nekoj zabavi, vjerojatno na sam Badnjak, viče kako je on zaslužan za dolazak Bočkaja i kako je to tek početak.

Počeo je egzorcizam?

Dinamo je Bočkaja, prema Transfermarktu, platio 2,7 milijuna eura, a ako je vjerovati snimci za realizaciju tog transfera zaslužan je bivši izvršni predsjednik Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa osuđen na šest i pol godina zatvora zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko Mamić.

"Dok smo se svi skupa veselili, ja sam radio jer ste me inspirirali. Takvo ste mi vino točili da sam večeras kupio Bočkaja! Ali, to je samo početak", rekao je to Mamić pred okupljenima. I što je tu čudno pitate se? Pa baš ništa jer Mamić se, otkako je fizički napustio Dinamo prije tri godine, već nekoliko puta javno hvalio dovođenjem igrača, instaliranjem i smjenjivanjem trenera, a neki od njih nisu niti krili da se redovito čuju s Mamićem koji im poručuje "neka mu čuvaju njegov Dinamo".

Što je onda toliko čudno i zanimljivo u cijeloj ovoj priči, što se to provuklo ispod radara? Reakcija Dinama na Mamićeve izjave. E to je, bome, nešto što još nismo vidjeli. Iz Dinama su odgovorili oštrim priopćenjem u kojem decidirano navode kako su oni zaslužni za taj transfer, a ne Zdravko Mamić te da će tako biti u buduće.

U kuloarima već neko vrijeme kruži priča da je Mamićev utjecaj u Dinamu znatno oslabio, ali prvi je to put da se javnost susrela s ovim, kako smo ga metaforički nazvali, egzorcizmom. Recimo ovako, na ovo priopćenje možemo gledati kao na primjerice ono imperativno izricanje molitve prilikom egzorcizma i čini se čak da smo ušli u završnu fazu istjerivanja jer koliko god Mamić iz svoje oaze u, pazite ironije, Međugorju urlikao, vikao i pružao otpor, jasno je da su njegovi dani teledirigiranja Dinamom, možda i završeni.

Spuštanje rampe Mamiću

A tko uopće izvršava taj, kako smo ga nazvali, egzorcizam? Tko to u klubu smjenjuje Mamića i zašto pobogu? Ako su u tom klubu samo ljudi koje je upravo Zdravko Mamić doveo, ustrojio, postavio ili unaprijedio, zašto bi itko uopće pokušao smijeniti "gazdu"? Kako se netko uopće usuđuje objaviti onakvo priopćenje u kojem se Dinamo, eto ne vjerujemo da ovo pišemo, ograđuje od Zdravka Mamića i odakle odjednom tolika hrabrost u javnom govoru?

Sve upućuje na to da je dio ljudi koje je Mamić instalirao i učinio glavnim zvijezdama u klubu, odlučio okrenuti mu leđa i djelovati samostalno te ga u potpunosti odstraniti iz svako kutka Maksimira. Slučaj s Bočkajem možda i nije jedini indikator da je Mamić, de facto, gotov u Dinamu. Sjećate li se nedavno, kada je Dinamo, kao, birao novog trenera i sportskog direktora, da su poslove zamalo dobili nekadašnja Mamićeva desna ruka u Dinamu i reprezentaciji, Romeo Jozak i aktualni trener Zrinjskog, Sergej Jakirović?

Jozak vjerojatno i dalje ima dobre odnose s Mamićem, koji nedvojbeno cijeni njegovu ekspertizu, znanje, obrazovanje i rad, a Jakirović, koji zaista radi fantastičan posao sa Zrinjskim, mu je tamo pod nosom i vjerojatno je Mamić sjeo s njim ili se bar čuo glede mogućeg dolaska u Dinamo. Potez dovođenja tandema Jozak - Jakirović, činio se baš mamićevskim i praktički je, prema napisima gotovo svih medija u hrvatskoj i BiH, bio gotova stvar, ali onda je netko u klubu, izgleda, spustio rampu i imenovao klupskog vojnika i dotadašnjeg šefa Akademije, Željka Kopića trenerom i sportskim direktorom.

Mamić nije nedodirljiv

Bila je to, čini se nama, prva pljuska Mamiću, a ovo s javnim ograđivanjem od "gazde" jedan od žešćih i težih udaraca. Mamić će vjerojatno i dalje uvjeravati javnost da je on glavni u Dinamu, bilo objavama na društvenim mrežama gdje svako toliko jasno naznači da je on i dalje "alfa i omega" kluba, bilo na onakvim privatnim zabavama i videima koji su, tobože, procurili u javnost, ali čini se da već neko vrijeme - nije. Odnosno, da su se do sada tolerirali njegovi "ispadi" na društvenim mrežama i izjave po medijima, u kojima sve zasluge za uspjehe Dinama, pogotovo nakon svog fizičkog i odlaska s funkcija u klubu, i dalje pripisuje sebi. Ali da od sada više neće.

Sve ukazuje na to da u klubu netko s visoke pozicije provodi ovaj egzorcizam. Netko tko ima apsolutnu moć, kao što je nekada Mamić imao. Netko je očito shvatio da Mamić ne može prijeći granicu, vratiti se u Hrvatsku i preuzeti klub i da je nekako neprimjereno da se klubom upravlja putem mobitela, ili kako se to voli reći, daljinskog upravljača. Netko je shvatio da Mamić ipak nije nedodirljiv i da se bez njega itekako može, a na koncu i mora. Netko je shvatio da je Mamić naslijediv, da se Dinamo može "preuzeti" jer iako je Zdravko Mamić posložio hijerarhiju i organizaciju, proveo kadroviranje i ustrojio model upravljanja tako da pogoduje onome tko je na vlasti u klubu, a to je do sada bio on, očito nije računao da ga se na isti način može i svrgnuti s upravljačke pozicije.

Tko želi vlast u Dinamu?

A tko je ta osoba koja bi uskoro mogla naslijediti Mamića, koja provodi taj, metaforički rečeno, egzorcizam. Sve upućuje da je to netko iz aktualnog trojca koji upravlja Dinamom, a kojeg čine, predsjednica Uprave Vlatka Peras, te članovi Uprave Amra Peternel ili Krešimir Antolić. No, kada su u pitanju javni istupi i sloboda govora tu se najviše ističe upravo Krešimir Antolić.

Antolić je, od fizičkog odlaska Mamića, uvjerljivo najglasnija osoba Dinama kada su u pitanju rukovodioci. Pojavljuje se u emisijama, redovito reagira na medijske napise i komunicira s javnosti, a vjerojatno ima i suradnike koji mu vjeruju unutar kluba, uprave, nadzornog i izvršnog odbora pa se legitimno može reći da pretendira i na neku od viših funkcija te da neće još dugo biti samo član Uprave.

Možda je to samo kuloarska priča, možda konstrukcija, ali trenutno, uistinu, u klubu ne postoji osoba, osim Antolića, koja bi bila spremna za ovakav podvig. Ima poziciju s koje može djelovati, ima ljude, snalazi se u medijima i očito je ambiciozan. Je li sposoban voditi klub, kakav je operativac, kako će se snalaziti s ulaznim i izlaznim transferima, budžetiranjem, kadroviranjem, kako će realizirati projekte, o tom potom, jer do sada Uprava baš i nije briljirala, ali sada je sasvim jasno da se nešto događa i da će se nešto ipak promijeniti.

Je li Mamić gotov?

Da se ne zavaravamo, Mamić jamačno i dalje ima "svoje" ljude u klubu, ali činjenica je da, bez obzira na to što je Mamić nekoga doveo ili promovirao, nitko ne voli biti u službi bjegunca i čovjeka osuđenog za nezakonito izvlačenje novca i to iz kluba u kojem rade i djeluju, niti voli da ga se tako percipira u javnosti. Najlakše je, u tom slučaju, okrenuti leđa, možda se pokajati i prikloniti se nekoj novoj struji koja želi vlast u klubu.

To čišćenje, taj, kako smo ga nazvali, egzorcizam se očito provodi, utjecaj Mamića jenjava i sada je to očitije nego ikad. Velimo, može se očekivati pokoji trzaj, možda i koja "vežite se, polijećemo" pressica iz Međugorja u kojoj će Mamić tri i pol sata, od Kulina Bana, objašnjavati što je sve dao i koliko je krvario za Dinamo, a da mu danas ovako vraćaju i da je "pod naletima kopita zla".

Mamić će se teško pomiriti s gubitkom Dinama, ali takav je scenarij neizbježan. Dinamo je preskup projekt, prevažan simbol i izuzetno ugledan klub da bi njime vladao osuđeni bjegunac i to daljinskim upravljačem iz susjedne zemlje. Bilo je samo pitanje vremena kada će netko dovoljno ojačati, stisnuti petlju i pokrenuti cijeli proces odstranjivanja Mamića iz Dinama, kada će netko započeti i završiti egzorcizam.

