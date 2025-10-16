Net.hr donosi: Može li Hajduk bolje? Jedno ljuti Livaju! 'Treneru, nogomet se igra zbog golova'

Hajduk gostuje u Puli na Aldo Drosini protiv Istre u nedjelju od 18.00. Bit će to veliki povratak Gonzala Garcije na poluotok nakon odlaska u Hajduk. Taj transfer su treneru koji je postigao ponajveći uspjeh u povijesti Istre završivši na 1 bod od Europe i dolaskom do polufinala kupa, dio navijača zeleno-žutih zamjerili, pa treba vidjeti kako će biti dočekan u Puli. Iako trenutačno Splićani dijele prvo mjesto s Dinamom (uz lošiju gol-razliku) zahtijevna poljudska publika često i zviždi svojim igračima zbog stila igre koji gaji Gonzalo Garcia.

Navijače Hajduka brine to što Hajduk previše igra u širinu, premalo u dubinu, ne gleda se dubina i ne ide se naprijed. Nogomet se igra da se zabije gol, a ne za posjed, kako je Marko Livaja rekao Gonzalu Garciji nakon debakla protiv Dinama iz Tirane. Garcia je, kako je doznao portal Net.hr, održao pozitivan - motivirajući govor o tome kako momčad napreduje u igri, kako ima posjed veći nego prije, kako u posjedu rastu iz utakmice u uztakmicu, a Livaja mu je na to rekao - 'Treneru, svaka čast, ali nogomet se ne igra zbog posjeda, nego zbog golova.'

Tika - taka ne odgovara Hajduku

Iako Garcia, oličenje španjolskog stila igre, posljednje dvije utakmice koristi sustav s trojicom braniča. I dalje zahtjeva igru nogom u svakom trenutku uz postupnu izgradnju od nazad prema naprijed, bez "preskakanja igre" gdje se lopta često nađe i kod golmana što mu je donijelo uspjeh i popularnost u Istri. No, takav stil od noge do noge zna ljutiti zahtjevne navijače 'Bilih' koji nemaju strpljenja za takvu igru.

Hajduk ima dosta problema kad ih se visoko stisne, nastaju veliki problemi kad se lopta izgubi blizu gola, a Livaja se ove sezone više izvlači na centar po loptu. Hajduk igra previše tika taku, Gonzalo kopira Barcelonu, španjolski stil nogometa je ono što Hajduk ne može igrati. Hajdukovi igrači to ne mogu igrati i to znaju, ali Gonzalo Garcia ima svoju viziju od koje ne odstupa...

Dio navijača je to nezadovoljstvo odlučilo pokazati na drukačiji način, pa trenutačno vlada tihi sukob između navijača i igrača Hajduka. No taj se sukob, kao što smo naveli, ne osjeti na tablici. Što se tiče samih igrača u posljednjih nekoliko kola najači adut Gonzala Garcije je preporođeni amerikanac Rokas Pukštas koji se zbog zdrastvenih i disciplinskih izostanja Livaje s terena promovirao u najboljeg strijelca kluba, kao i Fran Karačić koji pokazuje zašto ga mnogi, uz Morisa Valinčića, smatraju najboljim desnim bočnim lige. Tu je i bivši reprezentativac Ante Rebić koji je uhvatio ritam i sada često igra u prvih 11.

U Pulu bez najboljeg igrača?

Ono što Hajduku može stvarati problem je da će na Drosinu morati bez Marka Livaje. Najbolji igrač Hajduka i HNL-a zadnjih nekoliko nije igrao prve dvije utakmice ove sezone zbog suspenzije koju je vukao još iz prošle, a sada se opet vratio na tribine. Ne radi se o novoj suspenziji ili sukobu s trenerom Gonzalom Garcijom već o ozljedi koju je pokupio u susretu osmog kola protiv Lokomotive. U toj je utakmici Livaja asistirao Anti Rebiću za prvijenac pa potom na poluvremenu izašao iz igre.

Naknadni pregledi pokazali su kako je Livaji stradala zadnja loža - ozljeda zbog koje se pauzira i po tri tjedana. Dio oporavaka "pojela" je reprezentativna stanka, ali ne sumnjamo da je to svejedno veliki udarac za momčad Gonzala Garcije koja u subotu gostuje u Puli protiv Garcijina bivšeg kluba Istre 1961. Valja napomenuti kako se Livaja vratio treninzima te bi ga uskoro mogli opet gledati na terenima HNL-a. Tom je prilikom Hajduk objavio video što možete pogledati ovdje:

