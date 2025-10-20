Italija se klanja Modriću, a Luka drugoj zvijezdi Milana: 'Hrvat je gladijator na svoj način'

"Luka opet bio čaroban na San Siru. Najbolji i u duelima i u obrani. A zatim je pohvalio broj 10: 'Fantastičan je, jedva sam čekao igrati s njim". Na ovaj način talijanska La Gazzeta Dello Sport donosi tekst o Luki Modriću i Rafaelu Leãou.

Snaga protiv pravovremenosti

"U jednom trenutku drugog poluvremena Pavlović ulazi u žestok dvoboj s Keanom kod zastavice za korner – gurkanje, zamasi rukama, stisnute čeljusti, isprepletene noge. Treba čuvati tek osvojeni bod. Nekoliko minuta kasnije Modrić juri za Fazzinijem koji bježi u kontru. Prati ga uz aut liniju, tjera ga da se raširi i zatim mu oduzima loptu gotovo bez kontakta. Kad opasnost prođe, Pavlović ga nagradi otvorenim pljeskom. Dva potpuno različita načina obrane – snaga protiv pravovremenosti", navodi se u tekstu.

"Luka je visok 172 centimetra i težak 66 kilograma, ne može se igrati gladijatora, ali naučio je to činiti na svoj način – inteligencijom, pravovremenim izlascima i zauzimanjem idealnih pozicija. U ovoj pobjedi kojom se Milan vratio sam na vrh, prvi put nakon listopada 2023., naslovnu stranu ne uzima samo Leao. Tu je i Njegovo Veličanstvo Luka. Opet. Navijači Rossonera uživaju gledajući ga kako “crta” nogomet, ali sve više ga cijene i u ulozi obrambenog štita – svojevrsnog “Mosea” koji se uzdiže kad naiđe opasnost i donosi mir momčadi", piše novinar La Gazzete Delo Sport Marco Pasotto.

Vizija igre koju malo tko posjeduje

U vremenima kad u Milanellu igrači padaju jedan za drugim, kao u hororu, potreban je netko tko će ih podići. Modrić se i prije isticao u defenzivi, iako se pamte ponajprije njegovi raskošni potezi – vanjski dodavanja, promjene strane, okomite lopte i vizija igre koju rijetko tko posjeduje. No, njegova igra bez posjeda jednako je impresivna. Akcija protiv Fazzinija samo je primjer iz mora njegovih presječenih lopti. Najvažniji trenutak? U 28. minuti, kad je Nicolussi Caviglia zapucao gotovo iz stopostotne šanse – no Modrić je savršeno tempirao klizanje i blokirao udarac. Maignan ga je tada nagradio aplauzom.

Njegova prva sezona u Italiji postala je pohvala izdržljivosti i učinkovitosti. U prvim kolima bio je najbolji po presjecanjima i oduzetim loptama, a dvoboj s Fiorentinom to je samo potvrdio: najbolji u utakmici po broju osvojenih duela (9) i uspješnih startova (4), te po broju točnih dugih dodavanja (5). Milan, ranjen ozljedama, opet se oslonio na njega – i on je još jednom poveo momčad, rame uz rame s Leauom.

Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

Nakon utakmice obojica su stali pred kamere s osmijehom:

'Rafa je fantastičan, jedva sam čekao igrati s njim'

“Rafa je fantastičan, jedva sam čekao igrati s njim. Nažalost, bio je ozlijeđen, ali ovo je onaj pravi Rafa koji nam treba,” rekao je Modrić. “Ogroman je talent, po meni jedan od najboljih na svijetu i može još napredovati. Sve ovisi o njemu. Nadam se da će pomoći Milanu da raste u samopouzdanju, bit će ključan za nas.”

Leao je uzvratio komplimentima:

“Kada je Luka stigao u Milanello, zagrlio me i rekao da želi pomoći. Igrati s takvim suigračima pomaže mi da napredujem. Jako sam sretan, siguran sam da će mi dati puno asistencija. Posvetu? Bio sam ozlijeđen mjesec i pol dana – ovu pobjedu posvećujem obitelji i suigračima koji su bili uz mene. Ove sezone možemo napraviti velike stvari.”

Milan pobijedio Fiorentinu nakon preokreta

Podsjetimo, u posljednjem nedjeljnom ogledu sedmog kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2-1.

Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Nakon izuzetno tvrdog prvog poluvremena u kojem nije bilo pravih prilika za pogodak, gosti su poveli u 55. minuti. Uz šeprtljave reakcije domaće obrane Gosens je na gol liniji ugurao loptu u mrežu i doveo Fiorentinu u vodstvo 1-0.

Vrlo brzo se Milan vratio iz rezultatskog minusa. U 63. minuti je Rafael Leao potegnuo s više od 20 metara i precizno pogodio kut suparničkih vrata za 1-1. Nastavio je Milan napadati i nakon izjednačenja te je tražio potpuni preokret. Dogodio se preokret u 86. minuti kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon prekršaja na Gimenezu, a s bijele točke je Rafael Leao pogodio za 2-1.

Hrvatski nogometaš Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Milan, baš kao i Marin Pongračić na drugoj strani za Fiorentinu koja je i dalje bez ligaške pobjede.

