MMA potez šokirao ženski nogomet: Brutalan obračun zgrozio englesku javnost

Engleska javnost ostala je zgrožena nakon što je dvoboj ženskih ekipa Crystal Palacea i Leicestera u League Cupu obilježio incidente koji više podsjećaju na MMA nego na nogomet. Umjesto da se govori o uvjerljivoj pobjedi gostujuće momčadi, fokus je potpuno preuzela scena fizičkog obračuna koja se munjevito proširila društvenim mrežama.

U drugom dijelu utakmice, usred napete igre na King Power stadionu, veznjakinja Crystal Palacea Ruesha Littlejohn ušla je u žustru konfrontaciju s domaćom igračicom Hannah Cainom. Snimka prikazuje kako je Littlejohn uhvatila suparnicu visoko oko vrata i agresivnim bacanjem srušila je na travnjak, ostavljajući šokirane i igračice i gledatelje. Potez koji je sve ostavio u šoku pogledajte OVDJE

Reakcije na društvenim mrežama bile su trenutačne, korisnici su opisivali potez kao “opasan”, “šokantan” i “WWE izvedbu”, pitajući se kako je moguće da ovakva scena izmakne kontroli usred profesionalnog susreta.

U metežu koji je uslijedio, kamera je zabilježila i jednu igračicu Leicestera kako instinktivno štiti glavu dok situacija eskalira. Sutkinja nije imao nimalo dileme Littlejohn je odmah isključena iz igre izravnim crvenim kartonom zbog grubog nasrtaja.

Ironično, incident se dogodio samo nekoliko minuta nakon što je Annabel Blanchard povisila vodstvo Crystal Palacea na 3:0, čime je utakmica praktički bila riješena. Palace je i s igračicom manje rutinski priveo susret kraju i osigurao pobjedu.

Prije kontroverznog preokreta pažnje, gosti su dominirali pogotcima Kirsty Howat već u šestoj minuti te Justine Vanhaevermaet pred kraj prvog dijela.

I dok će rezultat ubrzo pasti u drugi plan, MMA potez koji je šokirao publiku i dalje je tema broj jedan u engleskom nogometnom krugu i ozbiljan podsjetnik na to koliko brzo emocije mogu izmaknuti kontroli, čak i u ženskoj nogometnoj eliti.

POGLEDAJTE VIDEO: